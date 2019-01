Rocha marxarà finalment a l'Almeria

El futbolista deixarà de ser jugador del Nàstic per segon cop en les properes hores

Actualitzada 24/01/2019 a les 10:44

David Rocha, que tal com avançava ahir el Diari Més deixarà de ser jugador del Nàstic en les properes hores, fitxarà finalment per l’Unión Deportiva Almeria. Tot i que s’havia anunciat l’interès del Dinamo Tbilisi de la Primera Divisió de Geòrgia i de l’Extremadura per incorporar el jugador, Rocha finalment ha tingut sobre la taula una oferta de l’Almeria que ja ha acceptat.El futbolista, fitxat pel Nàstic aquest mercat d’estiu, abandona així l’equip grana per segon cop. Ho fa amb una decisió consensuada amb el club després de perdre protagonisme en el conjunt tarragoní amb el pas de la setmana i l’entrada de nous jugadors.