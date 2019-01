Més jugadors del Reus demanaran marxar al llarg de la tarda

Se sumaran als Miguel Linares, Borja Herrera i Mario Ortiz, que ja s'han acomiadat

El document d'Oliver

Si durant el matí d'aquest dijous s'ha conegut que Miguel Linares, Borja Herrera i Mario Ortiz han demanat marxar del CF Reus fent valer el document que els havia signat prèviament l'encara màxim accionista Joan Oliver, aquesta tarda més futbolistes de la primera plantilla passaran per les oficines del club per a seguir els mateixos passos.Oliver va signar un document segons el qual hi havia d'haver canvi de propietat i també s'havia de posar al corrent amb els pagaments a futbolistes, entrenador, cos tècnic i treballadors abans de dimecres a les 23.59 hores. En el cas contrari, els futbolistes podrien abandonar el CF Reus sense haver de realitzar cap titpus de pagament en concepte de traspàs o indemnització.Als tres jugadors se'ls sumaran més de tres més al llarg de la tarda d'aquest dijous, segons ha pogut confirmar el aquest diari de fonts pròximes als futbolistes.Joan Oliver va lliurar un document als jugadors que és un tracte unilateral. O sigui, que tan sols ell, com a propietari de la Societat Anònima Esportiva (SAE) del Reus, i la seva signatura són suficients per a què els futbolistes quedin lliures. Així ho han assegurat a aquest mitjà fonts pròximes als jugadors, les quals asseguren que tant Linares, com Borja Herrera, Mario Ortiz i aquells que ho demanin, quedaran lliures fent valer aquest document.Joan Oliver va prendre aquest compromís amb els futbolistes, conscient que podia succeir que el club es quedés sense jugadors tot i no ser ell el màxim mandatari. Els futbolistes es van reunir aquest dimecres amb la nova propietat però, tal com s'està podent comprovar amb els seus moviments, no es refien de les promeses dels amos nord-americans.Russell C. Platt i Clifton V. Onolfo estan fent tot el possible per revertir la situació i intentar salvar a l'equip de la desaparició. Estarien a punt d'enviar tota la documentació al Consejo Superior de Deportes (CSD) per a ser oficialment els amos del club i estan en contacte amb la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) per evitar l'expulsió durant cinc temporades de les categories professionals.Les pròximes hores seran claus i tot indica que divendres o, com a màxim, dilluns, LaLiga, mitjançant el Jutge Únic, prendran un veredicte definitiu.