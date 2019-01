La propietat del Reus desconeixia la urgència de la majoria de pagaments

A darrera hora d’ahir, els americans estaven realitzant totes les gestions possibles perquè l’equip continuï jugant a Segona A

Actualitzada 23/01/2019 a les 21:31

Havien d’arribar ahir

Continua el serial a Reus. Des del club, algunes fonts asseguren que estan tranquil·les amb la compra de l’entitat per part del grup US Real Estate Investment de Russell C. Platt i Clifton V. Onolfo. D’altres fonts consultades per aquest mitjà, però, es mostren més escèptiques i pensen que, fins que totes les gestions no estiguin completament tancades amb la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) i amb el Consejo Superior de Deportes (CSD), no estaran tranquil·les.Tot avança més lent del que es pensava inicialment. No és arribar, anunciar una compra mitjançant un comunicat i moldre. És més complicat. LaLiga, que presideix Javier Tebas, ha de donar el vistiplau, igual que un CSD que, a darrera hora d’ahir, no havia rebut la documentació que explicava la compra del club. Cal recordar que, com avançava dimarts aquest mitjà, fins que el CSD no accepti el canvi de propietat, aquest no existeix.Aquest mitjà també ha pogut conèixer que al llarg de la tarda i de la nit d’ahir es van realitzar diverses gestions per posar en regla tota la documentació. És una operació que requereix temps i que, en principi, encara trigarà algunes hores o dies a concretar-se. El que és cert és que, de les persones que havien de signar papers i tancar operacions algunes no van poder arribar per motius meteorològics. Una es va quedar a París a causa d’una nevada, una altra era a Barcelona tancant operacions a darrera hora del dia d’ahir i, l’altra, era a Reus. Reunions sense cessar per a completar unes negociacions a massa bandes que, de moment, no s’han concretat.Ahir, els perjudicats per la situació del Reus, encara no havien cobrat. Ni els jugadors (als quals ja se’ls deu el mes de desembre) ni l’entrenador, Xavi Bartolo, ni els tècnics, els integrants del filial, els treballadors ni els proveïdors havien cobrat ahir tot el que se’ls deu. Es van acabant terminis i, en principi, el Jutge Únic de LaLiga hauria d’haver rebut ahir les al·legacions, que el club hauria d’haver presentat. Aquestes al·legacions s’haurien d’haver realitzat arrel de la suspensió de cinc temporades sense jugar en categories professionals que es va imposar al CF Reus a causa de totes les causes obertes arrel dels problemes econòmics que arrossegava des de feia mesos.Al llarg del dia d’ahir el degoteig d’informacions va ser constant. Durant el matí, el club esperava que a la tarda es pogués realitzar una compareixença de premsa amb els mitjans de comunicació, la qual mai es va acabar produint.Van ser alguns problemes com els esmentats amb els vols o la complicació de diverses gestions els que van impedir aquesta roda de premsa, la qual es va haver d’ajornar, segurament de cara al dia d’avui.Els dies van passant i el Reus continua, de moment, amb molts problemes econòmics (fins que es formalitzin totes les operacions) i amb dotze futbolistes professionals, dels quals, un, Miguel Linares, s’ha negat a jugar i no es pot comptar amb ell d’aquí en endavant.