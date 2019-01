«Els que treballem pel club no busquem llegats, ho fem pel bé del CBT»

L’expresident del CBT va ser una peça determinant per al creixement del club

Actualitzada 23/01/2019 a les 20:50

—L’any 1997 en Xavier Mas deixa la presidència i el substitueixo.—Sóc un dels fundadors del club.—Deu anys com a president (1997-2007) i un total de 30 anys a la Junta.—Com la majoria dels fundadors, he fet de tot: jugador, entrenador, directiu i totes les feines que no tenen nom i que es fan dins d’un club i no es veuen.—Vaig agafar el club en la categoria EBA i després de viure a principis dels 90 la lliga de Primera B, el somni era pujar a lliga LEB. Aleshores, només hi havia una competició LEB. La temporada 2000-01 es crea la LEB2, demanem jugar-hi i ens donen una plaça. Fem un equip potent i ens quedem a les portes de pujar a LEB1, cosa que aconseguim la temporada 2001-02. És evident que ens vèiem lluitant per pujar a l’ACB, per què no? Vam tenir la sort de poder jugar dues fases d’ascens a aquesta categoria.—Després de 10 anys, l’última temporada (2006-07) perdo la il·lusió i les ganes. Baixo el braços i el hobby es transforma en feina, i quan passa això...—No. Després de 30 anys, i la baixada d’adrenalina, crec que no he de continuar vinculat a la Junta, almenys en un parell d’anys mínim. Sobretot, perquè es vegi també un canvi en la estructura del club, ja que, si no, sembla que marxes però que no vols marxar.—És molt difícil pensar en una sola cosa. En 10 anys n’hi ha hagut molts. Potser un dels significatius seria quan vam guanyar la Copa Príncipe a Algesires, o quan vam posar 3.000 persones al Pavelló del Serrallo i vam haver de tancar les portes en el cinquè partit del play-off d’ascens a LEB1. No ho sé, n’hi ha molts. Quin llegat he deixat? Crec que la majoria de persones que treballem en una entitat no busquem deixar llegats, treballem pel bé de l’entitat, faràs coses bones i t’equivocaràs en d’altres.—Potser el moment més dur va ser quan vaig presentar la meva dimissió a la Junta Directiva.—Tal com he dit abans, en 30 anys és molt difícil, però potser per a molts de nosaltres un dels més rellevants va ser quan, una colla de nanos el més gran amb 22 anys, a l’estiu de 1978, després d’un estiu calent amb anades i tornades, suports i pals a les rodes ens vam oficialitzar com a club, i que podíem competir amb el nostre nom, el Club Bàsquet Tarragona.—La meva vinculació és com a soci i sempre obert a qualsevol cosa que el club pugui necessitar.