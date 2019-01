El Zaragoza anuncia el fitxatge de Linares, després rectifica i Mario Ortiz i Borja Herrera diuen adéu després de l'entrenament

Actualitzada 24/01/2019 a les 12:57

El CF Reus es podria quedar amb amb tres jugadors menys tot i la compra del club per part del grup americà grup US Real Estate Investment, de Russell C. Platt i Clifton V. Onolfo.Es tracta de Miguel Linares, Mario Ortiz i Borja Herrera, que han manifestat que deixen de ser jugadors del CF Reus, encara que no han rescindit els seus contractes.Els tres futbolistes s'acullen al document que els va signar el fins la setmana passada conseller delegat, Joan Oliver, que els va assegurar una sortida si ahir dimecres a les 23.59 hores no havien cobrat el mes de desembre i no s'havien solucionat els problemes econòmics de l'entitat de la capital del Baix Camp.Miguel Linares ha pres la determinació de no presentar-se a l'entrenament. El futbolista ja va anunciar el divendres de la setmana passada que no continuaria a Reus i aquest dijous ja no s'ha exercitat, ni tan sols en solitari, com portava fent al llarg de la setmaana.El Zaragoza ha anunciat aquest migdia el seu fitxatge, però ràpidament ha eliminat el tuit on ho feia, per motius que encara es desconeixen.El fet és que el club reusenc confia que el document que els ha signat Joan Oliver no sigui vinculant del tot. No és gens descartable que el club reusenc decideixi recórrer i que Miguel Linares, Mario Ortiz i Borja Herrera triguin a poder marxar de Reus.Mario Ortiz i Borja Herrera han marxat després d'entrenar carregats de bosses amb les seves pertinences i s'han acomiadat dels seus companys d'equip amb la idea de no tornar.El club reusenc es quedaria així amb nou fitxes al primer equip, fet que podria provocar que LaLiga l'exclogués de la competició, ja que necessita un mínim de 12 fitxes per poder competir.