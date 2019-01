El Club de Tir amb Arc Constantí posa en marxa un projecte contra el càncer de mama

'Fletxes solidàries' ajudarà a prevenir el limfedema

Actualitzada 24/01/2019 a les 13:49

El Club de Tir amb Arc Constantí, en col·laboració amb l’Ajuntament de Constantí i la Lliga Contra el Càncer, ha posat en marxa el projecte Fletxes solidàries per prevenir el limfedema. El club, de forma gratuïta, acull tots els dimecres a dones operades de càncer de mama per tal que puguin fer un exercici de rehabilitació després de la cirurgia.La pràctica del tir amb arc després de la cirurgia per càncer de mama contribueix a la rehabilitació d'aquest grup de pacients, tal com va quedar demostrat en l'estudi realitzat a l'Hospital Infanta Leonor l’any 2016. En concret, ajuda a prevenir el limfedema, inflamació causada per una acumulació de líquids a l'extremitat superior per la falta del drenatge limfàtic a causa de l'extirpació dels ganglis axil·lars durant la cirurgia del càncer de mama, situació que s'agreuja si, a més, precisa d'altres teràpies com per exemple la radioteràpia.De moment, un total de 7 dones ja estan participant d’aquest projecte. Aquesta activitat està oberta totes les dones que s’hagin operat de càncer de mama i hi vulguin participar de forma gratuïta. Les inscripcions poden fer-se a la Lliga Contra el Càncer o al mateix Club de Tir amb Arc Constantí.Aquest dimecres 23 de gener s’ha presentat al projecte Fletxes Solidàries als mitjans de comunicació, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, director de la Lliga Contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, David Ortega, el president del Club de Tir amb Arc Constantí, Mariano Quesada; i l’entrenador del Club de Tir amb Arc i cirurgià oncològic, Santos López.