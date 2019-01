CaixaBank, nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol

L'entitat donarà beques destinades als esportistes paralímpics espanyols perquè puguin preparar-se per Tòquio 2020

Actualitzada 24/01/2019 a les 20:03

Els 20 per als 20

CaixaBank serà el nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol fins a l'any 2020, en el marc del Pla ADO Paralímpic (ADOP). L'acte ha estat presidit per María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes; Miguel Carballeda, president del Comitè Paralímpic Espanyol; i Jordi Gual, president de CaixaBank, qui han rubricat l'acord en una presentació a la qual han assistit una representació d'esportistes de diferents modalitats com Loida Zabala (halterofilia), José Manuel Ruiz (tenis taula) o Alejandro Sánchez (triatló) -qui ha realitzat de moderador, entre d’altres.Carballeda ha lloat els plans que té CaixaBank per «implicar-se plenament en un dels principals objectius que tenim en el Comitè Paralímpic: la difusió de l'esport i els seus valors». «Serem uns grans aliats en aquest camp, gràcies a les campanyes de comunicació previstes d'aquí als Jocs de Tòquio» ha afegit.Mitjançant aquest acord de patrocini, CaixaBank col·laborarà activament amb el CPE, a través del programa ADOP, proporcionant beques destinades directament a la preparació dels esportistes paralímpics espanyols per a la gran cita esportiva dels Jocs de Tòquio 2020.L'entitat financera, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, prorroga d'aquesta manera el seu compromís amb l'esport paralímpic, ja que en els últims anys ha impulsat diferents iniciatives, especialment tot allò relatiu a la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, tant masculina com femenina, a través de la col·laboració amb la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física.Amb l'objectiu d'associar els valors de CaixaBank amb el Comitè Paralímpic Espanyol i elevar la percepció de l'esport paralímpic i els seus esportistes a la societat, l'entitat financera ha creat un pla de continguts per als «inconformistes de l'esport».Aquest pla, denominat 'els 20 per als 20', crearà i difondrà 20 reptes concrets durant cadascun dels 20 mesos que resten des d'avui fins a la inauguració dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. La tipologia d'aquests reptes s'enfocarà a comunicar el concepte del patrocini, normalitzar l'esport paralímpic, donar notorietat als esportistes, informar sobre els seus assoliments, implicar la societat i reconèixer la tasca dels quals fan possible aquest projecte. Tot això s'executarà amb accions concretes i tangibles que s'aniran comunicant mensualment.A través d'aquest calendari d'accions, CaixaBank es proposa acompanyar al CPE en la seva marxa diària fins als Jocs Paralímpics com a partner estratègic.