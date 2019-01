Brugui i David Rocha continuen amb l'operació sortida al Gimnàstic

Els dos apunten a l’Extremadura que entrena Rodri, encara que Rocha també té una oferta del Dinamo Tbilisi

El Gimnàstic de Tarragona ha estat àgil en el capítol d’arribades. Durant aquest mercat d’hivern, han aterrat a Tarragona els centrals Noguera i Mikel Villanueva, els centrecampistes Barrada i Thioune i el davanter Sadik, a banda d’Imanol García, que va fitxar pels tarragonins setmanes abans aprofitant la baixa de César Arzo per lesió de llarga durada.Ara bé, l’operació sortida continua amb un degoteig constant que continua i que es preveu més complicada, ja que els jugadors que volen marxar o els que el club no vol que segueixin, tenen la intenció d’aconseguir el millor tracte possible i aquest passa per una indemnització o el pagament d’una bona part del sou que haurien de cobrar fins a la finalització del seu contracte.Segons va poder conèixer Diari Més, David Rocha i Brugui deixaran de ser en les pròximes hores jugadors del club tarragoní. Són dues situacions diferents, però els dos futbolistes marxaran sense fer soroll i amb el bon fer que els ha caracteritzat durant la seva etapa com a grana. Sobretot, en el cas de Rocha, el qual posarà final a la seva segona etapa com a jugador del Nàstic amb el mateix tarannà que en la primera ocasió que va deixar el club. Marxa un ídol i ho fa, simplement, perquè no vol ser un futbolista sense protagonisme en el club del seu cor. No vol ser una molèstia per a l’entrenador ni per a la resta de companys i, per tant, ha pres la determinació de canviar d’aires.El seu destí podria ser el Dinamo Tbilisi de la Primera Divisió de Geòrgia, on es trobaria amb dos vells coneguts a Tarragona. Un seria Xisco Muñoz, el qual n’és el director esportiu i va ser jugador, segon entrenador i ajudant de la direcció esportiva al Nàstic. L’altre, és Fran Carbia, davanter format al Nàstic que va jugar els darrers sis anys al CF Reus i que, després dels impagaments i dels problemes de les darreres setmanes, va decidir fer les maletes. Ara bé, a darrera hora del dia d’ahir també es va conèixer l’interès de l’Extremadura, rival dels tarragonins aquesta temporada a Segona A.Per altra banda, Brugui marxarà també a l’Extremadura. El futbolista, ascendit aquesta mateixa temporada del filial, és una petició expressa de Rodri, actual tècnic de l’entitat extremenya. Rodri va ser qui va fer debutar a Brugui a Segona Divisió A la passada temporada quan era entrenador grana i l’entrenador barceloní confia plenament en ell. El veu com a un jugador de present, mentre que a Tarragona, actualment, no és un futbolista determinant.Aquesta temporada, el gironí, de 22 anys, ha actuat en onze enfrontaments amb el Nàstic. En sis ha estat titular i tres duels els ha finalitzat quan els ha començat. En total, ha completat 576 minuts i ha actuat a Tarragona en diverses demarcacions. Des de lateral esquerre, fins a lateral dret, passant per les posicions d’atac. Brugui marxaria tot i tenir contracte en una operació en la qual el Nàstic cobraria sempre que l’Extremadura aconseguís un futur traspàs. Per tant, ni al Nàstic li costarà diners la seva marxa ni l’Extremadura haurà de realitzar un pagament per la seva incorporació.A aquestes dues marxes se’ls sumaran d’altres en els pròxims dies. Josua Mejías és a la rampa de sortida i el Lugo és un equip dels que estaria interessat en els seus serveis. El club gallec, el director esportiu del qual és l’exgrana Emilio Viqueira, està buscant un central després de la marxa de Borja San Emeterio i Mejías encaixa perfectament en el perfil que cerquen. Ha de ser un futbolista que no tingui un sou elevat i que arribi per a complementar la plantilla, sense un rol protagonista.Dos futbolistes més que han de sortir del Nàstic són Tete Morente i Dumitru Cardoso. Cap dels dos jugadors va entrenar ahir amb el Nàstic a causa d’unes suposades molèsties. Es van sumar, doncs, a una infermeria que fa temps que freqüenten els defensors Iván López i Sebas Coris i el centrecampista Ramiro Guerra. López no jugarà més aquesta temporada i el retorn dels altres dos no està previst a curt termini.Morente també interessa al Lugo, club que no vol realitzar cap inversió en forma de traspàs per a contractar a l’andalús i que ja es va interessar en els seus serveis durant el mercat d’estiu. Pel que fa a Dumitru, la seva sortida és més complicada. Ho tenia gairebé tot fet amb un club grec, però aquest es va acabar fent enrere. Seran dues operacions que es podrien desencallar pròximament, però que encara no tenen desenllaç.