Els dos jugadors del Nàstic promocionaran LaLiga Tour

Actualitzada 23/01/2019 a les 11:43

Els jugadors del primer equip del Nàstic Pol Valentín i Pipa, tots dos laterals drets, signaran autògrafs demà a la cinquena planta de El Corte Inglés, a partir de les sis de la tarda.Els futbolistes grana visitaran el centre comercial per a promocionar LaLiga Tour, un espai dedicat a conèixer els trofeus oficials de LaLiga i participar en concursos d’habilitats amb la pilota.LaLiga Tour romandrà al centre comercial fins aquest dissabte i s’espera que milers de persones hi passin per a conèixer, entre d’altres, els esmentats trofeus i la pilota oficial de competició, amb la qual es podran fotografiar.