El Consejo Superior de Deportes no té notícies de la venda del Reus

Els dotze futbolistes continuen amb la idea de marxar perquè no se’n refien de l’operació de venda amb els americans

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:54

Els jugadors

El CF Reus Deportiu va anunciar durant el matí d’aquest dilluns que el grup US Real Estate Investment, de Russell C. Platt i Clifton V. Onolfo adquiria el 99,7% de l’accionariat del Consell d’Administració de l’entitat, en una operació que salvava el club de la desaparició i que eliminava del mapa roig-i-negre a Joan Oliver, el fins llavors màxim accionista. Aquesta operació llampec, però, no està tan encaminada com sembla.Segons han apuntat fonts del Consejo Superior de Deportes (CSD) a aquest mitjà, no tenen cap notificació que s’hagi produït cap variació en l’accionariat de la Societat Anònima Esportiva (SAE) del Reus. Què té a veure el CSD amb aquest cas? Molt senzill. Sense la seva autorització, no existeix cap venda.A darrera hora de la tarda d’aquest dimarts, des de Madrid continuaven esperant algun document que expliqués la venda de la SAE, però no va arribar. Des del CSD estaran atents, tot i que l’únic que coneixen és que el Reus va emetre un comunicat en anglès en el qual s’explicava la venda de l’entitat. Res més.El club reusenc haurà d’apressar-se, ja que el CSD té un límit de fins a tres mesos per a poder revisar tota la documentació. Les mateixes fonts asseguren que no està previst esgotar aquest termini, però també apunten que, mentre més aviat arribin els papers, abans hi podrà haver una resolució, positiva pel club o negativa.Dins del club, les opinions són diverses. L’eufòria (completament justificada) dels que han rebut la notícia pensant que cobraran immediatament el que se’ls deu contrasta amb l’escepticisme d’aquells que no creuen absolutament res del que s’està dient.En aquest segon grup hi apareixen els jugadors. Els dotze futbolistes que formen part del primer equip volen marxar. Aquest matí, després de l’entrenament, els jugadors es van reunir amb Santiago Nebot i Javier Paredes, membres del gabinet d’advocats Sport&Music Law. Tots dos es van desplaçar ahir a Reus per a comentar la situació amb els futbolistes i intentar trobar una solució als problemes.Els jugadors els van traslladar les seves preocupacions i els dos advocats van intentar oferir-los vies de sortida. Tenint en compte que el Reus no pot permetre cap sortida perquè es quedaria amb menys de dotze fitxes professionals, les mínimes que exigeix LaLiga per a poder competir, una via podria ser pagar la clàusula de rescissió. Seria una forma unilateral, encara que tampoc és tan senzill. Segons fonts properes als jugadors, aquesta situació es podria allargar, ja que el club pot recórrer la via unilateral.Per posar un exemple, si el Zaragoza pagués la clàusula de rescissió de Linares, o ho fes el propi jugador, el futbolista podria no quedar lliure, ja que el Reus té la possibilitat d’allargar la situació en un conflicte que, fins i tot, podria allargar-se més enllà del 31 de gener, que és quan es tanca el mercat d’hivern.Per altra banda, el Jutge Únic de LaLiga, que va ordenar l’expulsió del Reus de la competició i la impossibilitat de jugar durant cinc temporades a categories professionals, tirarà endavant amb l’execució d’aquestes situacions si demà no rep les al·legacions oportunes per part del club de la capital del Baix Camp.Aquest dimecres és la data límit que té el Reus per a poder presentar les esmentades al·legacions, que començarien amb la demostració que han pagat els sous a primer equip (els deuen el mes de desembre) cos tècnic, treballadors, proveïdors... O sigui, ha de demostrar que s’ha posat al dia. De moment, tots aquests afectats no han cobrat.