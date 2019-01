El central Josua Mejías continuarà amb l'operació sortida al Gimnàstic

El club va anunciar ahir la rescissió de Manu del Moral i la marxa de Dumitru al futbol grec es va trencar a darrera hora

Actualitzada 22/01/2019 a les 21:34

El cas de Del Moral

L’operació sortida al Gimnàstic de Tarragona va continuar ahir i sembla que no s’aturarà. Després de la primera marxa oficialitzada pel club, com va ser la de Nacho Abeledo, cedit, al Deportivo Fabril, l’entitat grana va anunciar ahir la rescissió del contracte de Manu del Moral, el qual apunta al Rayo Majadahonda, també de Segona Divisió A i rival dels tarragonins en Lliga el diumenge de la setmana vinent a terres madrilenyes.Avui, la marxa de Josua Mejías podria ser la següent. El central havia arribat a Tarragona durant aquest mercat d’estiu cedit procedent del Leganés, però no ha convençut i el Nàstic el retornarà al club madrileny. El Cartagena de Segona Divisió B, que ja el va tenir a les seves files la temporada passada cedit dels madrilenys, podria ser la seva destinació fins a finals de temporada.Mejías va començar la pretemporada amb molt bones sensacions. Un central jove, amb una molt bona sortida de pilota, però massa precipitat i atrevit en ocasions. Eren situacions que l’entrenador podia ajudar a polir, però amb el pas dels dies la participació de Mejías va anar baixant. Una lesió i la sensació, per part del club, que la seva implicació a l’equip no era ni suficient ni l’adequada, el van anar desplaçant de l’equip, fins a quedar-ne fora.Enrique Martín va deixar de comptar amb ell i el futbolista va haver de resignar-se, poc a poc, a una sortida. Ell i Cadamuro són els dos centrals que, en principi, han d’abandonar el Nàstic. Els dos ho tenen ben encaminat, però en el món del futbol no es pot confirmar res fins que no estigui signat i ben lligat.Un altre dels que podria marxar aviat és Dumitru Cardoso. L’atacant ho tenia pràcticament fet ahir amb un equip de la Lliga Grega, però a darrera hora es van trencar les negociacions. El club grana continuarà buscant-li una sortida.Manu del Moral, ja fora del club, va ser titular aquest diumenge en la derrota del Nàstic a l’Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. Resulta impactant, doncs, que dos dies després el club li rescindeixi el contracte. Serà una de les qüestions que Enrique Martín haurà de contestar durant la seva compareixença, prevista per a divendres.L’alineació de Del Moral, que ja tenia un peu i mig fora del club, va impactar tant com la d’un Tete Morente que té el cap fora del Nàstic i que ha demanat marxar en moltes ocasions. Ara, caldrà veure si el club el deixa marxar. De moment, és grana.