David Rocha abandonarà el Nàstic

El futbolista sortirà avui amb gairebé tota seguretat

Actualitzada 23/01/2019 a les 14:00

David Rocha abandonarà el Gimnàstic de Tarragona per segona vegada. El futbolista deixarà el club amb gairebé total seguretat avui mateix i iniciarà una nova aventura.El Mallorca és un dels equips que s'ha interessat en ell, però el jugador podria marxar a l'estranger, que és una de les opcions que té sobre la taula.Rocha va ser un dels fitxatges d'aquest mercat d'estiu, però el futbolista, que va començar sent titular, ha anat perdent protagonisme amb el pas de les setmanes.Amb les incorporacions de Thioune, Imanol García i ara de Barrada, Rocha veu com les oportunitats de jugar es redueixen. A banda d'aquests tres jugadors, el cacereny també té com a competidors a Fali i a Javi Márquez i no vol passar-se la segona volta pràcticament en blanc.Per aquest motiu, deixarà el club en una decisió consensuada i gens traumàtica, ja que el comportament del futbolista sempre ha estat exemplar.