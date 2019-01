L'extrem del Nàstic fitxarà pel conjunt que entrena Rodri

Actualitzada 23/01/2019 a les 17:20

Roger Brugué, conegut futbolísticament com a Brugui, canviarà Tarragona per Extremadura. Segons ha pogut saber Diari Més, el futbolista ha arribat a un acord amb l'equip extremeny per marxar-hi traspassat.L'entrenador de l'Extremadura, Rodri, que va ocupar la banqueta grana la temporada passada, ha demanat el fitxatge de l'extrem, el qual està pendent d'uns serrells per a segellar la seva marxa.Brugui marxaria traspassat a cost zero però el Nàstic s'asseguraria un percentatge d'un futur traspàs.El gironí, de 22 anys, ha disputat aquesta temporada un total d'onze partits de Lliga amb el Nàstic, sis d'ells com a titular. En total, 576 minuts.