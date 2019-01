Salou i CBT arriben disparats al derbi tarragoní de la Lliga EBA

Els salouencs arriben al duel en una situació còmoda, mentre que els blaus són líders indiscutibles

Actualitzada 22/01/2019 a les 17:38

Club Bàsquet Salou i Club Bàsquet Tarragona mesuraran forces aquest diumenge a les vuit del vespre en el derbi tarragoní de la Lliga EBA. Serà un duel entre dos equips en dinàmica positiva, un Salou qu s’ha consolidat en la part tèbia de la taula classificatòria i un CBT que és el líder en solitari i principal candidat a l’ascens de categoria.Els entrenadors d’ambdós equips es van reunir ahir al Pavelló Centre de Salou, on es desenvoluparà l’enfrontament, per tal d’expressar les seves sensacions sobre un duel que arriba amb molta expectació i amb ganes de veure el nivell en què es troben els dos conjunts en l’actualitat.Jesús Muñiz, entrenador del club de la capital de la Costa Daurada, és ben conscient de l’entitat del rival i de la dificultat que tindrà sumar el triomf, «però si hagués de triar el millor moment perquè ens visiti el CBT, seria ara». Muñiz opina això perquè «estem en un bon moment, tot i que haurem d’estar molt concentrats i en la línia dels últims partits».L’entrenador del CB Salou considera essencial parar l’alt ritme al que juga el CBT com a clau per optar a la victòria. «Sabem que per a poder guanyar haurem d’estar al 100%, que ells afluixin en algun aspecte i allí és on tindrem la nostra opció», va detallar.Per la seva banda, l’entrenador del conjunt de la ciutat de Tarragona, Berni Álvarez, va opinar que «el Salou no tindrà res a veure amb l’equip que ens vam trobar en Lliga Catalana o en el partit de la primera volta». El tècnic del club cebetista va posar en relleu el fet que «el seu nivell ha pujat i estan competint molt bé. Nosaltres estem molt contents d’estar on estem, sobretot després de les circumstàncies que estem vivint».Pel que fa a les claus del partit, Berni Álvarez va deixar ben clar que «la nostra prioritat és controlar el ritme del partit i controlar els seus homes clau». «Per altra banda també crec que el que surti victoriós dels duels a la pintura i entre els bases tindrà molt guanyat», va sentenciar l’entrenador durant la trobada de tècnics.