Oficial: Sadik i Noguera ja són del Nàstic

Els dos futbolisistes tancaran el capítol d'arribades

Actualitzada 22/01/2019 a les 13:15

El Nàstic de Tarragona ha oficialitzat les arribades de Berat Sadik i de Noguera, dues incorporacions que va avançar aquest diumenge Diari Més i que arriben per a tancar el capítol d'arribades, sempre que no hi hagi un «caramel» irrefusable d'aquí al 31 de gener.El davanter Sadik, que fa 1,92 metres d’alçada, va començar a jugar a nivell professional a Finlàndia abans de fer el salt a la lliga alemanya amb l’Arminia Biefeld, on va estar una temporada. Posteriorment ha jugat també a Bèlgica amb el Zulte Waregem abans de tornar al país nòrdic, on va fitxar primer pel Lahti i posteriorment pel HJK Helsinki, amb qui va arribar a disputar la Champions League i l’Europa League durant les tres temporades en les que va jugar.Sadik és un davanter centre golejador. Un jugador d’àrea amb grana capacitat resolutiva, així ho avalen els seus registres. Té qualitat per jugar d’esquena a porteria gràcies a la seva corpulència, a més a més, domina el joc aeri i és capaç de rematar des de qualsevol posició de la punta d’atac.Per la seva banda, Noguera també fa 1,92 metres d’alçada, ha jugat també cedit les dues últimes temporades a l’Estudiantes de la Plata del seu país natal, on en l’inici d’aquesta temporada 2018-19 ha disputat 12 partits i ha fet dos gols.Noguera es va formar a les categories inferiors del Banfield, fins que va arribar al primer equip on va militar quatre anys seguits i va aconseguir un ascens a la Primera Divisió argentina. La temporada 2016-2017 va fitxar pel Santos del Brasil on va estar un any i mig abans d’arribar a Estudiantes.