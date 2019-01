Luis Mario Milla Alvendiz dirigirà el Nàstic-Las Palmas de diumenge

Com que l’Albacete-Reus està suspès, no s’hi ha designat cap àrbitre

Actualitzada 22/01/2019 a les 21:02

Luis Mario Milla Alvendiz és l’àrbitre designat pel Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol de cara a la disputa del Nàstic-Las Palmas d’aquest diumenge (vuit del vespre) al Nou Estadi.El col·legiat andalús ja ha dirigit un duel del Nàstic aquesta temporada. Va ser el corresponent a la tretzena jornada del campionat de Lliga, quan els tarragonins van rebre la visita del Zaragoza. El partit no va poder finalitzar pitjor, ja que els aragonesos es van emportar el triomf (1-3) en un mal partit dels tarragonins.Amb 36 anys, Milla Alvendiz afronta la seva segona temporada a la segona categoria del futbol espanyol. El col·legiat va tenir una mitjana, la temporada passada, de 4,88 cartolines grogues i de 0,29 targetes vermelles. Entre Lliga i Copa del Rei, ha arbitrat dotze partits. Dos han acabat amb victòria visitant, cinc amb triomf local i els altres cinc amb empat.Per altra banda, el Comitè no ha designat cap àrbitre per l’Albacete-Reus de diumenge (dotze del migdia), ja que el duel està suspès.