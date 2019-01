Fuentes-Casanova i Casas-Climent, «mestres» del pàdel tarragoní

Van imposar-se en les finals del provincial

Actualitzada 22/01/2019 a les 11:39

Sara Fuentes i Laura Casanova en categoria femenina i Àlex Casas i Joel Climent en la masculina, són els nous «mestres» del pàdel tarragoní. Casas i Climent es van imposar en la final del Campionat Provincial per un marcador de 6-1 i 6-2 a la parella formada per Javi Gauna i Lucas Casella, en una final que clarament es va decantar de la balança dels campions. Casas-Climent agafen el relleu de Guillem Figuerola i Gerard Francino, guanyadors de l’edició de l’any passat.La final femenina era per la parella Casanova-Fuentes, que es desfeien per 6-4 i 6-3 a les germanes Laia i Lydia Mestre. Sara Fuentes ha defensat el títol guanyat el 2018 fent parella amb Graciela Ferré, i enguany ho ha fet de la mà de Laura Casanova.Les finals del Màster Provincial de Tarragona –celebrades al Global Pàdel Sport-–es van convertir en un gran aperitiu del que va ser la festa del pàdel de la demarcació. Prop de cinc-centes persones es aplegar al Gran Palas Experience de La Pineda, per gaudir d’un sopar on es va fer entrega del lliurament dels trofeus del Màster i de la Lliga Catalana 2018.