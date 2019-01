Russell Platt i Clifton Onolfo anuncien la compra del CF Reus

En un comunicat, els nous propietaris del club informen que procediran a saldar el deute acumulat de l'entitat amb jugadors, treballadors i LaLiga

Actualitzada 21/01/2019 a les 13:02

L'empresa americana US Real State Investment de Russell Platt i Clifton Onolfo han enunciat aquest migdia en un comunicat publicat a la pàgina oficial del CF Reus, la compra del club roig-i-negre. En el document, en anglès, els nous propietaris apunten que l'excel·lent ritme de l'equip en els darrers tres anys, ascendint i consolidant-se a la Segona A, ha estat «massa alt» per a l'anterior propietat del club. També aprofiten per agrair a Joan Oliver el seu paper en el traspàs del club als nous propietaris i per la seva tasca en l'ascens de l'equip al futbol professional.En el document també expliquen que ahir a la nit, després del partit del FC Barcelona, es va tancar la venda del 99,7% de les accions del CF Reus a Russell Platt. Els nous propietaris pretenen actuar amb la màxima diligència i saldar el deute que l'entitat roig-i-negra havia adquirit amb LaLiga, els futbolistes i els treballadors. En el comunicat també mencionen que pretenen iniciar un «temps per a l'estabilització» del club, i en un futur, construir un estadi «d'estil gaudinià» per a 18.000 espectadors a la ciutat, un espai per «acomodar» un club de Segona A amb «potencial per anar més lluny».En les darreres hores s'havien succeït els rumors sobre la possible compra del CF Reus Deportiu, l'únic fet que podria significar la salvació del club després de la situació límit en què es troba l'entitat roig-i-negra des que els jugadors van presentar la denúncia per impagament dels salaris, i LaLiga va obrir un expedient administratiu a la SAE de Joan Oliver. Algunes veus posaven les dotze d'aquesta nit com a moment límit per a tancar la venda del club, ja que el màxim accionista de l'entitat reusenca hauria promès als jugadors que si abans de demà no havia tancat la venda de l'entitat, quedarien lliures per marxar del CF Reus.