L'Ajuntament de Reus diu que no té cap projecte oficial per construir un nou estadi

Per al consistori, titular dels terrenys del Municipal, el procés de concessió «segueix obert»

Actualitzada 21/01/2019 a les 21:43

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d’Esports, Jordi Cervera van valorar, després de la sessió del Ple Municipal, la notícia de la venda del CF Reus i l’anunci dels nous propietaris de construir un nou estadi per a l’equip roig-i-negre.Pellicer va valorar positivament l’anunci de la compra del club de futbol reusenc per part de Russell C. Platt i Clifton V. Onolfo i va apuntar que confien que «posi punt final als mesos d’incertesa que han afectat jugadors, treballadors i seguidors» i que «obre un horitzó de confiança per resoldre la situació del club».Pel que fa al punt del comunicat dels nous propietaris del club roig-i-negre, en què afirmen que pretenen construir un nou estadi a la ciutat de Reus amb capacitat per a 18.000 espectadors, acompanyat d’un complex d’entreteniment, des de l’Ajuntament asseguren que no n’han rebut cap comunicació oficial ni projecte, i que el procés de concessió de l’Estadi Municipal amb la SAE «continua obert».Tot i això, l’alcalde afirmava ahir que les portes de l’Ajuntament de Reus «estan obertes» per a la nova propietat del club si els vol «explicar el seu projecte».Des del consistori reusenc estan oberts a «parlar de la possibilitat d’ampliar» l’Estadi Municipal per augmentar-ne la capacitat.