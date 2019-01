El futur i la continuïtat del Reus Deportiu, «penjant d'un fil»

La situació ha arribat a un punt límit i costa creure que pugui arribar una solució que salvi l’entiat roig-i-negra

Actualitzada 20/01/2019 a les 21:42

Ultimàtum a Oliver

El PSC vol solucions

La situació del CF Reus Deportiu ha arribat a un punt encara més límit del que apuntava la setmana passada, i és que després que la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) rebutgés la petició dels jugadors del primer equip de suspendre el partit que s’havia de jugar dissabte, va ser el jutge de disciplina de la Lliga qui va acabar suspenent cautelarment els drets de l’equip a competir fins que no es resolgui l’expedient administratiu que l’entitat té obert contra el club reusenc.Així doncs, finalment, el partit contra la Unión Deportiva Las Palmas va acabar «posposat», de manera que, si finalment el jutge acaba expulsant el club roig-i-negre de la competició, la resta d’equips de la categoria quedaran en igualtat de condicions, ja que tots hauran competit contra el CF Reus en només una ocasió.Aquesta setmana s’esgota el termini del club reusenc per presentar al·legacions a la proposta de resolució del jutge de la Lliga, que proposava la suspensió dels drets de l’equip a competir en el futbol professional durant un període de cinc anys i una sanció econòmica de 250.000 euros a la Societat Anònima Esportiva de Joan Oliver. En els pròxims dies, podria arribar la resolució definitiva de l’expedient administratiu que pesa sobre el club de la capital del Baix Camp, i es coneixerà el destí de l’entitat roig-i-negra.Després de conèixer-se la notícia de la suspensió del partit de dissabte, des del club reusenc, es va decidir donar descans als futbolistes fins demà al matí, per intentar apaivagar l’efecte d’aquesta situació convulsa en els membres de la plantilla roig-i-negra.Uns jugadors que no veuen gens clar el futur de l’equip reusenc, ja que després de mesos amb poc informació i molta incertesa, s’ha arribat a un punt en què són conscients que la situació del CF Reus Deportiu «penja d’un fil», segons han comentat al Diari Més. A més, la plantilla roig-i-negra se sent ignorada i poc informada.Pel que sembla, l’encara accionista majoritari del club reusenc, Joan Oliver, hauria arribat a un acord amb els futbolistes del primer equip, en què s’hauria compromès a tenir l’operació de venda del CF Reus Deportiu tancada abans de les dotze de la nit d’avui, un ultimàtum que posaria encara més pressió sobre les negociacions que Oliver pugui tenir obertes amb un possible comprador.Aparentment, Oliver hauria assegurat als jugadors que els alliberaria dels seus contractes si demà no ha venut el club.El cert és que ens els darrers mesos s’ha parlat d’un llarg seguit d’inversors que haurien estat interessats en injectar capital econòmic al club o en comprar l’entitat, però cap d’aquests rumors sembla haver arribat a res.S’ha arribat a aquesta situació límit, en què el club roig-i-negre està a punt de ser sancionat amb l’expulsió de la categoria, i amb la impossibilitat de tornar-hi durant uns quants anys, sense que Joan Oliver hagi aconseguit vendre el CF Reus. Així que el pronòstic per als pròxims dies no és gaire optimista, ja que costa pensar que algun comprador pugui estar interessat en adquirir un club que es troba en aquesta situació i que arrossega un deute tan elevat.El grup municipal dels socialistes va emetre dissabte un comunicat en què lamenta la situació del club i exigeix als «principals accionistes trobar una ràpida solució a aquest conflicte». El grup liderat per Andreu Martín lamenta l’efecte que pugui tenir la suspensió dels drets de l’equip a competir en «la imatge de la ciutat» i reclama que es resolgui l’expedient administratiu.