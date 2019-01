Una victòria per deixar de ser cuers

El Nàstic s’enfronta al Tenerife, un rival directe per la permanència

20/01/2019 a les 12:50

Nova final per al Nàstic. Avui a les 18 hores, a l’Heliodor Rodríguez López, el Nàstic juga contra el Tenerife en un partit clau per a seguir escalant a marxes forçades a la classificació. Els tarragonins arriben a l’encontre com a últims classificats però si aconsegueixen la victòria podrien deixar de ser-ho després de passar-s’hi pràcticament tot el que portem de temporada. A més, una victòria contra el Tenerife retallaria tres punts directes amb la zona de la permanència, que ara mateix marquen els blanc-i-blaus.El Nàstic ha de començar a sumar de tres en tres si no vol consumar el descens a Segona Divisió B abans d’hora i aquesta és una bona jornada per reenganxar-se a la lluita, no només perquè retallarien tres punts a la permanència, sinó també pels resultats que s’han donat. El Córdoba va perdre ahir contra el Numancia, per això els tarragonins poden superar als andalusos a la classificació. El Real Zaragoza i el Rayo Majadahonda van empatar a dos, per tant, els grana podrien retallar dos punts amb aquests conjunts que es troben, ara mateix, set punts per sobre dels tarragonins, igual que el Lugo que va perdre contra el Málaga.Per al partit d’avui Enrique Martín ha convocat a 18 jugadors, entre els quals hi ha Tete Morente que feia tres mesos que no participava en un partit amb els tarragonins. Les baixes de Fali i Abraham per sanció obligaran a introduir canvis en l’onze d’Enrique Martín, on segurament entrin Mikel Villanueva i Brugui. Els grana han millorat notablement però la derrota contra l’Elche els va fer donar una passa enrere i fa imprescindibles els tres punts d’aquesta tarda.Pel que fa al mercat de fitxatges els tarragonins estan a punt de tancar dues incorporacions més, el central Noguera i el davanter centre Sadik, que se sumen a Barrada, Thioune, Imanol, Pipa i Villanueva, dels quals l’únic que es queda a Tarragona és Barrada perquè només porta un entrenament amb els companys nous, la resta, no només viatjaran sinó que a més jugaran de titulars.Per la seva banda, el rival del Nàstic, el Tenerife, també s’ha mogut molt en aquest mercat hivernal i ha fitxat a quatre jugadors, Borja Lasso, Mauro dos Santos, Racic i Coniglio, quatre incorporacions que han de ser claus per la salvació dels canaris. Per al partit d’aquesta tarda, Oltra no podrà comptar amb Camille, peça clau al lateral esquerra, ni Mauro dos Santos, tots dos lesionats.Així doncs la possible alineació del Tenerife serà la formada per Dani Hernández; Cámara, Jorge Sáenz, Alberto, Héctor Hernández; Luis Milla, Undabarrena; Suso, Montañés; Malbasic i Naranjo.És d’esperar que Enrique Martín només introdueixi els dos canvis obligats esmentats anteriorment per tant, l’onze titular seria amb Bernabé; Salva, Djetei, Villanueva, Javi Jiménez; Imanol, Thioune, Pipa, Brugui; Luis Suárez i Manu Barreiro.