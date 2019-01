Ridícul per a enfonsar-se encara més (2-0)

El Nàstic cau estrepitosament contra un Tenerife que li perdona una golejada d’escàndol i deixa al conjunt d’Enrique Martín en una situació límit

Actualitzada 20/01/2019 a les 20:14

Minuts negres pel Nàstic

No milloren al darrere

El Nàstic cau 2-0 a l’Heliodoro Rodríguez López en un partit en el qual el millor pels tarragonins va ser el resultat. Les dianes de Suso i de Jorge Sáenz van ser gairebé una anècdota en el bany de futbol i d’ocasions a què va sotmetre el Tenerife a un equip que se situa en una posició molt perillosa, més cuer que mai i amb l’obligació de guanyar-ho gairebé tot per a salvar una categoria que cada dia que passa es veu més llunyana. Ara, la permanència és a set punts.La defensa del Nàstic va estar completament horrible. Defensa no significa només els defensors, sinó tot l’equip en aquesta faceta. Hi ha jugadors que es van auto-sentenciar i d’altres, els que estaven tirant del carro darrerament, no poden fer-ho sempre.Si Enrique Marín va apostar la setmana passada per no variar l’onze de Córdoba i jugar amb els mateixos a Elx, semblava que de cara al duel contra els canaris únicament realitzaria les dues variacions obligades per les sancions de Fali i d’Abrahám Minero. Res més allunyat de la realitat. Mikel Villanueva va entrar pel valencià, Tete Morente (sorpresa) per Minero, però encara restava una altra novetat. Era la suplència de Luis Suárez, que era substituït per Manu del Moral.Dos dels futbolistes als quals s’ha situat fora del club en les darreres setmanes han estat, precisament, Tete i Del Moral. Els dos, però, tenen la confiança del tècnic i així ho va demostrar un Enrique Martín que no vol desprendre’s de cap futbolista sense abans acabar de comprovar si és útil per a ell. Casos com els d’Omar Perdomo, Dumitru o Cadamuro semblen molt diferents, ja que no compten, però Tete, que havia demanat sortir, va entrenar bé al llarg de la setmana i es va guanyar a pols, com a mínim, tenir la possibilitat d’entrar a la convocatòria.Tete entrava en la posició d’extrem, amb què Javi Jiménez retornava a la seva posició natural, la de lateral esquerre. Un 4-4-2 en el qual Thioune i Imanol García continuaven com a capitans generals en un centre del camp on Rocha i Javi Márquez continuen sense lloc. Ara, amb l’arribada de Barrada, caldrà veure com recompon files l’entrenador, ja que el Nàstic ha rentat la cara completament a la seva medul·lar durant aquest mercat d’hivern.Manu Del Moral es va col·locar com a futbolista més avançat del Nàstic, quan semblava que ho seria Barreiro. L’andalús era l’encarregat d’intentar caçar alguna de les pentinades del gallec. Una feina que més aviat semblava per a un jugador més àgil i veloç com Luis Suárez. Però Enrique Martín va creure oportú donar-li una altra oportunitat a un Del Moral que va tenir la primera ocasió del partit als nou minuts de joc. Precisament, va ser en una pentinada de Barreiro que va habilitar el seu company a la desmarcada. Els centrals, però, van ser més ràpids que Del Moral i li van guanyar la partida.Tornava a ser protagonista Del Moral al quart d’hora de joc. En aquesta ocasió, per una rematada que mai es va arribar a produir en una falta lateral botada per Pipa. Manu Del Moral no va fer ni el gest de rematar quan estant completament sol, però es va queixar d’una possible agafada d’un rival. Ocasió claríssima que es quedava en res.Després d’aquests moments inicials, en els quals semblava que els tarragonins podien emportar-se alguna cosa positiva de l’Heliodoro, va arribar l’huracà local amb un gol i nombroses ocasions que podrien haver servit per a sentenciar el duel a la mitja hora de joc.En el 17’, una centrada de Suso cap a Jorge Sáenz, amb la posterior brillant rematada del central, de cap, va obligar a Bernabé a volar per a evitar el primer gol local, el qual gairebé va produir-se un minut després, amb un tret, amb cama esquerra i des de fora de l’àrea, de Borja Lasso. La fusta ho va impedir.Va intentar calmar el joc el Nàstic però una falta amb groga inclosa de Tete Morente va deixar als canaris a un pas del gol. El servei directe, però, es va estavellar amb la fusta. Milla va ser el franctirador. No va trigar gaire el conjunt de José Luis Oltra a obrir el marcador. Ho mereixia el Tenerife i així va ser. Genial centrada de Borja Lasso des de la banda dreta que Suso, completament sol, remata a plaer. Mala primera meitat del Nàstic, nefasta la banda esquerra de Javi Jiménez i Tete i els grana van marxar amb la sensació que el marcador podria haver estat molt més ampli.Defensivament, el Nàstic va tornar a començar de forma deficient. Aquesta vegada, el segon acte. Cada vegada que el rival s’acostava a l’àrea contrària, eren problemes per als defensors visitants, als quals els tremolaven sempre les cames.En un d’aquests atacs locals, Racic va tenir el segon del seu equip. Gran cavalcada per banda dreta de Suso, qui trepitja línia de fons. Arribava amb el setè de cavalleria Racic que, des del darrere, va rematar a l’esquerra de Bernabé Barragán.Eren moments en els quals el Nàstic patia i Enrique Martín va decidir moure fitxa. No va ser Luis Suárez, ja que potser el partit el requeria més a ell, sinó que va ser Javi Márquez el que va ingressar en el terreny de joc, substituint a un Tete Morente que va passar pel verd sense pena ni glòria.No en tenia prou el Tenerife, que mereixia golejar, i que va trobar el segon gol en un córner que va caure a la banda dreta, on Racic va rebre l’esfèrica i va veure, sol, Jorge Sáenz. Passada de la mort i gol. El 2-0 era massa curt. Més encara amb l’acció de Racic, enviant l’esfèrica al travesser en el 66’. El Nàstic estava completament desfet, a mercè d’un rival que, amb una mica més d’encert de cara a porteria, hauria signat una de les golejades de la temporada.Ni l’entrada d’un Luis Suárez que ho va intentar de totes les maneres ni un intent d’empenta final van ser suficients per a evitar el ridícul. El mal estava fet molt abans.Tenerife. Dani Hernández, Pérez, Jorge Sáenz, Alberto, Héctor Hernández, Suso (Coniglio, 85’), Racic (Undabarrena, 89’), Milla, Paco Montañés (José Naranjo, 77’), Borja Lasso i Malbasic.Nàstic. Bernabé Barragán, Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Mikel Villanueva, Javi Jiménez, Pipa, Thioune (David Rocha, 84’), Imanol García, Tete Morente (Javi Márquez, 56’), Manu Barreiro i Manu del Moral (Luis Suárez, 73’).Gols. 1-0, Suso (28’); 2-0, Jorge Sáenz (59’).Àrbitre. Santiago Varón Aceitón (balear). Va mostrar la targeta groga als visitants Tete Morente i Mikel Villanueva.Incidències. L’Heliodoro Rodríguez López va acollir a 11.425 espectadors.