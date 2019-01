Nàstic i Reus gaudeixen de la segona fase de la Lliga Genuine

Els grana han perdut els dos partits mentre que els roig-i-negres n'han guanyat un

Actualitzada 19/01/2019 a les 20:43

Còrdova està acollint la segona fase de la lliga Genuine 2018/2019 des d’aquest dissabte al matí fins demà, també al matí. Entre els 30 equips que competeixen a la lliga hi ha el Reus i el Nàstic que han començat de forma dispar la jornada matinal.Els del Baix Camp han jugat contra el Huesca a dos quarts de deu del matí i han aconseguit imposar-se per zero gols a dos mentre que el Nàstic jugava contra el Villarreal, a dos quarts de dotze del matí, i han perdut per un gol a tres. En aquest partit, els jugadors del Nàstic Genuine han tingut una sorpresa agradable, l’exentrenador del primer equip tarragoní, Gordillo, ha anat a veure’ls i s’ha fotografiat amb ells.La jornada ha continuat per la tarda amb un partit més per cada conjunt tarragoní. El Reus s’ha enfrontat a Las Palmas en un partit que ha acabat amb victòria per als de Gran Canària per un gol a dos. Per la seva banda, els grana han tancat la jornada de dissabte contra el València, en un partit disputat a les set de la tarda, que ha finalitzat amb el resultat de tres a zero a favor dels valencians.Demà, diumenge, Reus i Nàstic jugaran el seu últim partit a Còrdova. Els roig-i-negres ho faran contra el Málaga a dos quarts d’onze del matí i el Nàstic jugarà, una hora més tard, contra el Córdoba.