Enrique Martín: «Crec que ha estat el pitjor partit, semblant al d'Albacete»

El tècnic grana justifica la titularitat de Tete i de Del Moral en els entrenaments d’aquesta setmana

Actualitzada 20/01/2019 a les 20:23

Enrique Martín, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, va reconèixer que el partit contra el Tenerife va ser realment dolent, segurament el pitjor de la temporada. «Sí, crec que sí. Tret dels primers quinze minuts, crec que ha estat el pitjor partit, semblant al d’Albacete. Ells ens han superat en tot i no tinc més que felicitar al Tenerife. Nosaltres, a recuperar-nos i a seguir treballant de cara al pròxim partit a casa», va argumentar l’entrenador.Va justificar la titularitat de Manu del Moral de la següent manera: «Manu del Moral ha treballat bé aquesta setmana i m’ha semblat interessant la possibilitat de treure’l des del principi per a optar a Luis Suárez a la segona meitat». Sobre Morente, va explicar que «Tete ha entrenat força bé. Amb ell, volia buscar una mica de velocitat però, quan les coses no surten, sempre sorgeixen aquestes preguntes».Sobre el fet que Barreiro baixés tant a la medul·lar, Enrique Martín va sentenciar que «el missatge era que un dels nostres puntes s’acostés una mica al centre del camp, però això només ha durat quinze minuts, ja que després han dominat ells».