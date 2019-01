Enrique Martín canvia la part ofensiva

Tete, Del Moral i Mikel Villanueva entren per Abrahám, Luis Suárez i Fali

Actualitzada 20/01/2019 a les 17:14

Tres són les novetats que ha incorporat Enrique Martín al seu onze respecte al que va saltar al Martínez Valero la passada setmana i va perdre per la mínima (1-0).A l'Heliodoro Rodríguez López, Martín endarrereix a Javi Jiménez al lateral esquerre i, per davant seu, a l'extrem, situa un Tete Morente que havia demanat marxar però que haurà de demostrar sobre la gespa la gran aposta que el Nàstic ha fet per ell.A la davantera, Luis Suárez torna a la banqueta i Manu del Moral, amb el futur a l'aire, torna a la titularitat. Tal com estava previst, al sancionat Fali el substitueix Mikel Villanueva.La resta repeteixen. Bernabé ho fa a la porteria, Salva Ferrer en el lateral dret, Djetei a l'eix i Javi Jiménez endarrereix la seva posició al lateral, la seva demarcació natural. Per davant, els incombustibles Thioune i Imanol Garcia pel centre i, a la dreta, Pipa. Tampoc es mou de l'onze el punta Manu Barreiro.