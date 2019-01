El central Noguera i Berat Sadik arriben a Tarragona per tancar la plantilla

Si no hi ha cap oportunitat de darrera hora ni cap sortida inesperada, els dos jugadors seran els últims a arribar

El Nàstic tancarà el capítol d’arribades, a excepció que hi hagi algun moviment inesperat de darrera hora, amb els fitxatges de Fabián Noguera i de Berat Sadik. El primer és un central que procedeix del Santos brasiler, qui l’ha cedit al Nàstic fins a finals de temporada i, el segon, un davanter del Doxa Katokopias de la Primera Divisió de Xipre.Tal com ha conegut Diari Més, ambdós futbolistes arribaran avui a Tarragona per a signar els seu respectius contractes, en principi fins a final de temporada. En el cas del central, és així amb tota seguretat, ja que es tracta d’una cessió fins el 30 de juny del 2019, mentre que, en el segon cas, podria arribar amb la carta de llibertat.La direcció esportiva, encapçalada per Arnal Llibert, i que també compta amb Fernando Prieto i Santi Palanca, donaria per tancat el capítol de contractacions amb aquestes dues arribades abans esmentades, els centrecampistes Thioune i Barrada, el lateral dret Pipa i Imanol García que, encara que no va arribar a partir de l’1 de gener, sí que ho va fer després de tancar-se el mercat d’estiu.Noguera és un central de 25 anys que compta amb un gran cartell a sud-amèrica. De fet, prové d’un dels grans clubs del continent americà, com és el Santos, i ara vol provar una experiència a Europa, on té la intenció de fer carrera.El jugador fa alguns dies que va finalitzar la temporada amb l’Estudiantes de la Plata de la Lliga Argentina. Va ser un dels millors jugadors a l’equip argentí, fins el punt que va reclamar novament el préstec del jugador. Per diversos motius, el Santos ho va declinar i ara el futbolista vestirà de grana fins a finals de temporada. El Nàstic s’ha mostrat hàbil amb la contractació d’un jugador que supera els 190 centímetres d’altura i que pot jugar tant de central dret com de central esquerrà. Segons apunten alguns mitjans argentins, Santos estava d’acord amb cedir-lo novament, tot i que va canviar algunes condicions del préstec al final, situació que ha motivat que el Nàstic hagi entrat a l’acció.El Nàstic ha intentat la contractació de diversos centrals al llarg d’aquest mercat. El fet que la defensa no acabés de ser del gust de l’entrenador havia motivat que el club es plantegés l’arribada de més d’un futbolista en la posició de defensa central.Raúl Albentosa ha abandonat el club grana finalitzant la seva cessió i tornant al Deportivo de la Coruña, però ara les previsions del club han canviat. Si no marxa cap altre central, aquesta demarcació quedarà tancada. Si Josua Mejías sortís tampoc seria segur al cent per cent que el Nàstic es llancés al mercat a per un defensor que actués a l’eix ja que, comptant a Noguera, Enrique Martín compta en aquesta demarcació amb Mohammed Djetei, Mikel Villanueva, Salva Ferrer (està actuant de lateral però la seva posició natural és la de central) i Fali, que tot i que és migcampista ja pràcticament se’l compta com a un central més. Amb tants jugadors en el centre del camp, el valencià té moltes més opcions d’actuar a la defensa que a la medul·lar.Noguera ha estat finalment escollit, però el camí per a contractar el central ha estat llarg. Primer, va interessar Tano Bonnín, però la intransigència del Lleida Esportiu del grup tercer de Segona Divisió B en no voler baixar dels 150.000 euros pel seu traspàs va motivar que el Nàstic fes marxa enrere. El club grana mai hauria pagat aquesta quantitat per a un futbolista que dies enrere hauria vingut de forma gratuïta i que prové d’una categoria inferior.També va haver-hi un gran interès pel tarragoní Fran Vélez, però l’Aris Salónica, club que compta amb els seus drets, li va barrar la porta de sortida.Berat Sadik fitxa pel Nàstic, tal com va avançar fa uns dies Diari Més, amb l’objectiu d’ajudar a suplir una de les carències més importants que té l’equip: el gol. El punta, nascut a Macedònia fa 32 anys, és internacional amb Finlàndia i, amb el Doxa Katokopias ha anotat una dotzena de dianes en els dotze partits disputats de la temporada. Una diana per campanya per a un futbolista que mai ha provat una aventura tan complicada com la de la Lliga Espanyola. Els informes de què disposa el club són molt bons i els tècnics confien que pugui aportar els gols que, de moment, no han estat capaços de sumar Barreiro, Uche, Luis Suárez i un Manu del Moral amb el qual no es compta i que podria sortir en aquest mercat d’hivern.