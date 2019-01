Tete torna a la convocatòria

El darrer fitxatge, Barrada, es queda a Tarragona

Actualitzada 19/01/2019 a les 11:22

El Nàstic ha fet pública la llista de 18 jugadors que ja es troben de camí a Tenerife. Aquest matí el club ha anat fins a l’aeroport del Prat per agafar un vol destinació les Canàries. Entre els jugadors convocats pel partit de demà, a les sis de la tarda, a l’Heliodoro Rodríguez López, hi ha Tete Morente. L’extrem andalús no entrava en una convocatòria des de la jornada 14, en el partit que va disputar de titular contra el Málaga i en el qual va ser expulsat. Per tant, Tete portava tres mesos sense entrar en una convocatòria.A Tenerife no viatgen els lesionats de llarga durada, Iván López, Ramiro Guerra i Coris, tampoc ho fan per molèsties Mejías, Omar, Cadamuro i Viti ni per decisió tècnica Barrada i Dumitru. Enrique Martín tampoc ha pogut convocar a Fali i Abraham, tots dos sancionats en l’últim partit de lliga, un amb vermella directa i l’altre per acumulació de targetes grogues.Per tant, la llista de convocats la formen els porters Bernabé i Becerra; els defenses, Javi Jiménez, Mikel Villanueva, Djetei, Salva, Pol Valentín i Pipa; Thioune, Javi Márquez, Imanol, Rocha i Tete com a migcampistes; i els atacants Uche, Barreiro, del Moral, Luis Suárez i Brugui.