Berat Sadik entrenarà amb els nous companys la setmana vinent

Actualitzada 19/01/2019 a les 17:09

El Nàstic buscava un davanter en aquest mercat de fitxatges d’hivern i com ja va avançar Diari Més, l’home escollit era Berat Sadik, que actualment milita a la Primera Divisió de Xipre, al Doxa Katokopias on suma 12 gols en els 12 partits que ha disputat.El davanter arribarà demà a Tarragona i la setmana que ve ja entrenarà a les ordres d’Enrique Martín amb els seus nous companys. Segons un mitjà de Xipre, Sadik firmaria amb el Nàstic fins al 2020. Tot i que no ha jugat en cap gran lliga, Sadik és un golejador nat nascut a Macedònia i nacionalitzat amb Finlàndia, amb qui va disputar la fase de classificació de l’Eurocopa 2016.