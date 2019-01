El CF Reus estudia denunciar La Liga

El conjunt reusenc creu que Tebas està causant «una greu indefensió i perjudici» al club

Actualitzada 19/01/2019 a les 10:37

Després de conèixer la suspensió provisional del partit que s’havia de disputar aquest vespre contra Las Palmas, el club del Baix Camp ha emès un comunicat on repassa els expedients i les sentències que van establir La Liga i la RFEF sobre els impagaments del CF Reus.El club està estudiant l’inici de les accions judicials oportunes contra La Liga, i el seu president, Javier Tebas, en creure que «estan actuant de manera contrària al dret i als estatuts de la mateixa Lliga, causant al CF Reus una greu indefensió i perjudici». El club es basa en què en un primer moment, el 10 de desembre, es va obrir l’expedient disciplinari número 4/2018-2019 per impagaments, un expedient que encara està en tramitació davant l’òrgan disciplinari de la Lliga. El club també comenta que el 29 de desembre la lliga va demanar que el jutge de disciplina social adoptés set mesures cautelars, entre elles la suspensió del dret a participar en la Segona Divisió, però d’aquestes set en va denegar cinc, entre elles la de suspendre el dret a participació, per tant, el CF Reus va poder continuar disputant els partits de Segona.Aquesta resolució es va fer pública el dia 4 de gener, i des d’aquella data «res ha canviat» segons expliquen en el comunicat reusenc, és per això que no entenen el motiu de la suspensió del CF Reus a Segona Divisió, a més, denuncien que els van informar a les 10 del matí i abans de les dues del migdia havien de presentar al·legacions. Des del club també troben incoherent la decisió de La Liga, ja que la RFEF tampoc recolzava la suspensió del dret a participar a Segona Divisió. Per tots aquests motius, el CF Reus està estudiant denunciar a La Liga.