Linares es nega a jugar més amb el Reus

Xavi Bartolo explica que així li ho ha comunicat el jugador, a més d’afirmar que hi ha una negociació avançada però «no hi ha marge»

Actualitzada 18/01/2019 a les 15:40

El jugador del CF Reus Miguel Linares no vol jugar més en aquest club perquè pensa que «el seu cicle s’ha acabat». Així ho ha exposat l’entrenador del conjunt roig-i-negre, Xavi Bartolo, durant la roda de premsa feta aquest migdia, en la qual ha dit que el futbolista ha comunicat aquest desig tant a ell com als seus companys.Per altra banda, Bartolo també ha afirmat que «hi ha una negociació molt avançada per a la venda del club» però que «no hi ha marge». «O es produeix aquesta setmana o no es produeix», ha expressat el tècnic.El míster, però, s’ha mostrat positiu: «Tinc molta confiança que entre avui i demà hi hagi una solución definitiva que permeti que el Reus pugui seguir competint en la segona volta». En aquest sentit, Bartolo ha afegit que l’equip necesita «una solució ja perquè el plaç de tancament del mercat de fitxatges s’apropa».Pel que fa al fet de si el Reus disputarà el partit de demà contra l’UD Las Palmas, Bartolo ha explicat que «a hores d’ara no sabem si jugarem». L’equip espera la resolució de la RFEF sobre aquesta qüestió, que es produirà aquesta tarda.