La plantilla del Reus demana quedar lliure dilluns si no es troba una solució

Actualitzada 18/01/2019 a les 14:14

Els jugadors de la UD las Palmas viatgen a Reus

Els dotze futbolistes del primer equip del CF Reus s’han reunit aquest matí amb Joan Oliver, propietari del club, per tal de demanar-li que els deixin lliure el dilluns si no es troba una solució a la delicada situació en la qual es troba el club roig-i-negre. D’aquesta manera, la plantilla no ha entrenat aquest matí per reunir-se amb el propietari del club roig-i-negre, i la sessió de treball ha quedat emplaçada a aquesta tarda.Els jugadors s’han reunit a les instal·lacions de l’Estadi Municipal amb Joan Oliver per fer una petició molt clara: o es troba solució o els futbolistes volen quedar automàticament lliures dilluns. Això els permetria marxar del club reusenc i seguir la seva carrera professional en un altre equip.En motiu d'aquesta reunió l'equip no s'ha entrenat aquest matí i ho farà a les 4 de la tarda.Per altra banda, els jugadors de la Unión Deportiva las Palmas ja han agafat un avió amb destinació Reus per tal de jugar el partit de Lliga previst per demà dissabte, a les 20.30h, a l’Estadi Municipal. Els futbolistes del Reus però, van demanar ahir que s’anul·lés aquest partit i la RFEF encara no s’ha pronunciat sobre la seva decisió.