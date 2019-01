Els jugadors del Reus demanen que s'anul·li el partit de demà a l'Estadi

El jutge de disciplina proposa suspendre els drets del club a competir de forma professional

Actualitzada 17/01/2019 a les 21:04

La possible sanció al club

Els futbolistes del CF Reus Deportiu han tornat a demanar, com ja van fer fa un parell de setmanes, que la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) suspengui el partit que l’equip ha de disputar demà al vespre a l’Estadi Municipal contra la Unión Deportiva Las Palmas. Segons informen des de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), els jugadors s’han acollit al mateix article del reglament de la RFEF al qual es van acollir quan sol·licitaven la suspensió dels partits contra el Málaga a la Rosaleda, i contra el Numancia a l’Estadi Municipal, que finalment van acabar disputant.A més, la Lliga hauria donat suport, com ja va fer fa uns dies, a la petició dels futbolistes, ja que des de l’ens presidit per Javier Tebas, segons ell mateix ha repetit en més d’una ocasió, consideren que la situació en què es troba l’equip roig-i-negre, altera la competició tant per al conjunt afectat, com per als altres equips de la categoria.Des de l’AFE però, recorden que la decisió de suspendre partits de la competició professional recau en la RFEF, i que, com ja va passar fa unes setmanes, possiblement s’escudi en una part de l’article en el qual s’han basat els jugadors per sol·licitar l’anul·lació d’aquest partit, que diu que les dates dels enfrontaments no es poden modificar si afecten el calendari de la competició.Així doncs, caldrà esperar a la decisió de la Federació, que tot sembla apuntar que repetirà el guió de fa dues setmanes, i rebutjarà la sol·licitut dels jugadors i la Lliga, i obligarà l’equip a disputar el partit de demà a l’Estadi Municipal.Cal recordar, que la situació del CF Reus és encara més complicada que fa dues setmanes, ja que el cos tècnic de Xavi Bartolo només compta amb onze futbolistes del primer equip, a causa de la lesió al genoll dret de Pol Freixanet, que el club va anunciar el passat dilluns.Si finalment es disputa el partit contra la Unión Deportiva Las Palmas, qui té tots els números per ocupar el lloc de Freixanet a la porteria roig-i-negra serà el porter del filial reusenc, Chechu Grana, que ja va formar part de les convocatòries de l’entrenador roig-i-engre, Xavi Bartolo en els dos darrers partits, a la Rosaleda, on el CF Reus Deportiu va guanyar per 0-3, i contra el Numancia a l’Estadi (1-1).El jutge de disciplina de la Lliga va presentar ahir una proposta de resolució per a l’expedient administratiu que hi ha obert contra el CF Reus Deportiu, en què proposava com a mesures de càstig per als incompliments de l’entitat reusenca, suspendre els drets del club roig-i-negre a competir de forma professional durant un període de cinc anys, i una multa de 250.000 euros, segons va informar ahir al vespre RAC1.Segons aquest mitjà, el club comptaria amb un període de cinc dies des de l’emissió d’aquesta proposta per presentar al·legacions.De moment però, la situació del club reusenc sembla poc prometedora, ja que segueixen sense arribar les notícies sobre la venda del club, i sense la injecció econòmica que aquest fet suposaria, serà molt complicat que l’entitat roig-i-negra pugui evitar la dura sanció que proposa el jutge de disciplina de la Lliga.