El partit entre el Reus i Las Palmas sí que es jugarà

La RFEF ha decidit que l'equip roig-i-negre també haurà de disputar l'enfrontament contra l'Albacete el 27 de gener

Actualitzada 18/01/2019 a les 15:49

El CF Reus, finalment, si que s'enfrontarà contra la Unión Deportiva Las Palmas demà a les 19.30 hores a l'Estadi Municipal. Així ho ha decidit la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que no ha volgut suspendre l'enfrontament, tot i la petició dels jugadors roig-i-negres.Els reusencs van assegurar ahir que consideren que la situació en què es troba l’equip roig-i-negre, altera la competició tant per al conjunt afectat, com per als altres equips de la categoria i per això, sol·licitaven la seva cancel·lació.La RFEF ha determinat que «no autoritza la suspensió dels dos pròxims enfrontaments de la Liga de Segona Divisió a disputar entre CF Reus Deportiu SAD - UD Las Palmas SAD i entre l'Albacete Balompié SAD - CF Reus SAD».La Federació argumenta que «en el supòsit objecte de la present resolució, i tal com ja s'ha afirmat en els fonaments de dret precedents, no concorren ni les circumstàncies previstes reglamentàriament, ni raons de força major, ni cap disposició per part de l'autoritat competent perquè les trobades no puguin celebrar-se en les dates establertes en el calendari esportiu».Els jugadors de la Unión Deportiva Las Palmas es troben viatjant cap a Barcelona i després seguiran per carretera fins a Reus per poder disputar el partit previst per demà dissabte, a les 20.30 hores, a l’Estadi Municipal.