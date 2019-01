El Jutge de Disciplina de LaLiga suspèn provisionalment tots els partits del Reus

La decisió contradiu l'anunciada aquest migdia per la Real Federación Española de Fútbol

Actualitzada 18/01/2019 a les 18:08

El Jutge de Disciplina de LaLiga ha decidit suspendre tots els partits del CF Reus en una resolució aquest divendres, segons ha avançat Iusport. La decisió contradiu la mesura adoptada per la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), on no accedia a cancel·lar els dos pròxims partits del club roig-i-negre contra Las Palmas i l'Albacete.El Jutge assegura que com que «el Reus va concloure la primera volta, la competició va ser igual per a tots els clubs inscrits, de manera que tots van jugar les seves trobades contra el Reus i, sigui com sigui el resultat de l'expedient, la puresa de la competició ha quedat més que assegurada» .A més a més, assegura que «d'acordar-se ara la mesura de suspensió del dret del Reus a participar en la Lliga 1/2/3 es produiria una –casual- situació d'aparent simetria, igualtat i justícia, ja que d'acabar l'expedient sense sanció o amb sanció diferent del descens o expulsió de la competició, el Reus jugaria íntegrament la segona volta, i d'acabar amb aquestes sancions, no es jugaria la segona volta, aplicant-se als altres participants per igual el reglament Federatiu i les normes sobre atribució de punts». Això, «salvaguardaria al màxim la puresa de la competició, respecte dels altres participants».«La suspensió provisional de drets afectaria només a un sol partit, per la qual cosa els perjudicis serien molt reduïts». El Jutge afegeix que «les circumstàncies concurrents –certament per l'atzar del calendari- fan que un dels valors que ha de protegir LaLiga, com és la puresa de la competició, no es vegi en absolut afectat si se suspenen provisionalment els drets del Reus com a associat a LaLiga durant el brevíssim temps que afecta a la tramitació d'aquest expedient, i que en el pla competitiu afectaria un sol partit (el primer de la segona volta, havent-se disputat tots els de la primera amb absoluta normalitat i esportivitat)».La resolució acaba dient «... vistes les noves circumstàncies concurrents, i tan sols –com és propi de tota mesura provisional- fins que es dicti resolució definitiva en aquest expedient, procedeix accedir a una de les mesures provisionals sol·licitades pel President de LaLiga, consistent a «suspendre, addicionalment als ja suspesos, fins a la resolució del present expedient», el dret del Reus a participar en la competició professional. Això amb base en els arguments i consideracions exposats en els dos apartats, a) i b) del present Fonament de Dret».A la resolució el Jutge dictamina:Primer.- Suspendre fins a la resolució del present expedienti el dret del Reus de participar en la competició professional.Segon.- Notificar la present resolució al Reus, advertint-li que contra aquesta cap recurs davant el Tribunal Administratiu de l'Esport en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent a la seva notificació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 90 dels Estatuts Socials.Tercer.- Notificar la present resolució a la Real Federació Espanyola de Futbol, a l'Associació de Futbolistes Espanyols, al President de la UD Las Palmas, a l'Instructor de l'expedient i al Sr. President de la Lliga Nacional de Futbol Professional.