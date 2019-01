La situació econòmica i tot el que estan passant els futbolistes, motiu de la demanda

17/01/2019 a les 19:03

Els jugadors del CF Reus no tenen els ànims suficients per a jugar aquest cap de setmana en el partit que els ha d'enfrontar a Las Palmas (dissabte, dos quarts de nou de la nit) i han demanat no saltar a la gespa, petició a la qual s'hi ha afegit LaLiga.LaLiga hauria demanat a la Real Federació Española de Fútbol (RFEF) no disputar l'enfrontament, el qual el Reus jugarà sota mínims.A banda de comptar únicament amb dotze fitxes del primer equip, s'hi suma el fet que el meta Pol Freixanet, titular des de la marxa d'Edgar Badia a l'Elche.A partir d'ara, Chechu Grana apunta com a porter titular amb tot el que està succeint.