Els encreuaments de les copes del Rei i la Reina d'hoquei es coneixeran el 7 de febrer a Reus

L'abonament per veure tots els partits del campionat tindrà un preu de 45 euros per adults i 30 per a menors de 14 anys

Actualitzada 17/01/2019 a les 13:55

Els horaris de la competició

La ciutat de Reus acull els pròxims 21, 22, 23 i 24 de febrer les copes del Rei, de la Reina i la Minicopa d’hoquei sobre patins. El pavelló olímpic municipal serà l’espai escollit per a disputar aquest campionat que, segons el president de la Federació Espanyola de Patinatge, és un dels «més importants del món».L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, el regidor d’Esports, Jordi Cervera, i el president de la Federació, Carmelo Paniagua han presentat aquest matí de manera oficial l’edició d’enguany del campionat nacional. Segons destaca Paniagua, és el primer cop en la història de l’hoquei que la Copa del Rei i la de la Reina se celebren conjuntament, fet que converteix Reus en una «seu històrica», per haver-se atrevit a acollir per primer cop aquest ambiciós format. A més, com han recordat tant Pellicer com Paniagua, «Reus és un valor segur» pel que fa a l’hoquei patins.El pròxim dijous 7 de febrer al vespre se celebrarà el sorteig que donarà a conèixer l’ordre de la competició. El sorteig, que es retransmetrà per la televisió, tindrà lloc al mateix Pavelló Olímpic.En el cas de la competició masculina, que enfrontarà el Barça, el Liceo, el Reus, el Caldes, el Noia, el Lleida, l'Igualada i el Voltregà, el primer partit de quarts de final es disputarà el dijous, 21 de febrer, a un quart de vuit, i el segon a un quart de deu de la nit. En els mateixos horaris del divendres, es jugaran els altres dos enfrontaments de quarts de final. Les semifinals seran dissabte, a les sis i a les vuit de la tarda, i la final serà diumenge 24, a les cinc de la tarda.Pel que fa a la Copa de la Reina, els quarts de final començaran el 21 a les 15.15 hores, i a les 17.15 seguirà el segon partit, repetint els mateixos horaris el divendres. Les semifinals seran dissabte a les onze i a la una del migdia, i la final, diumenge a les tres de la tarda.Als matins de divendres, dissabte i diumenge serà el torn de la Minicopa, tant femenina com masculina.Pel que fa a les entrades, l’organització vol potenciar l’assistència, fet pel qual s’ha ideat un abonament per tot el campionat amb un preu de 45 euros per als adults i 30 per als infants de 6 a 14 anys.Les entrades per a cada una de les jornades de quarts de final tindran un preu de 12 euros per als adults i 10 per als menors de 14 anys i el preu per veure la jornada de semifinals o la final, tindrà un preu de 20 euros per als adults i 16 per als menors de 14 anys. Les entrades es podran comprar a partir del sorteig, quan es coneguin les dates i horaris en què jugarà cada equip participant.Segons ha apuntat el regidor d’Esports durant la presentació, s’ha arribat a un acord amb la federació per desplaçar les dates de la competició, que sovint coincideix amb Carnaval, per garantir la màxima assistència de públic possible durant els quatre dies de campionat que viurà la ciutat de Reus aquest mes de febrer.