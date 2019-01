El Nàstic tanca la porta de sortida a Tete

El tècnic compta amb ell i el club no el vol deixar marxar tot i l’interès del Lugo; l’entitat descarta el central Tano Bonnín

Actualitzada 16/01/2019 a les 19:39

Tano no ve

Tete Morente vol marxar i, de moment, el Gimnàstic de Tarragona li ha tancat la porta de sortida. L’extrem ja ha manifestat al club que no vol seguir a Tarragona davant de l’interès que ha dipositat en ell el Lugo, el director esportiu del qual és un vell conegut per a l’afició grana: Emilio Viqueira.La resposta del Nàstic ha estat clara: Tete es queda. Ara bé, fins al final del mercat d’hivern tot pot passar, sobretot si l’entitat que presideix Josep Maria Andreu aconsegueix fitxar els seus objectius. Tan sols en aquest cas el Nàstic es plantejaria la marxa del futbolista que, a dia d’avui, és jugador del Nàstic al cent per cent.Fins ahir, Tete Morente no va entrenar amb la resta de companys. L’andalús assegurava tenir molèsties i s’exercitava al gimnàs. En el club no estan precisament contents amb l’actitud d’un futbolista que ja va voler marxar en el mercat d’estiu, també al Lugo, però que es va acabar quedant perquè des del Nàstic el van poder convèncer.El club gallec vol a Tete sense haver de pagar res pel seu traspàs. Tete tan sols marxarà al Lugo amb la carta de llibertat i, per aquí, el Nàstic no passa ni vol passar. L’aposta dels tarragonins per aquest jugador va ser molt forta, precisament, per part d’Emilio Viqueira. Ara, el Nàstic el considera un dels seus millors actius i considera que és un futbolista totalment aprofitable, encara que fa molt de temps que no juga amb el primer equip.La darrera aparició del futbolista amb la samarreta grana va ser el 17 de novembre, durant la catorzena jornada del campionat de Lliga, quan el Nàstic va caure derrotat a Màlaga (2-0). Des de llavors, dos mesos a l’ostracisme, entre els quals han aparegut aquestes molèsties que han motivat que no entrenés amb la resta de companys. Ahir sí que va exercitar-se, pel que sembla completament recuperat. El club no tolerarà cap tipus d’acció que pugui perjudicar-lo i, deixar marxar a Tete així com així ho seria.Per altra banda, aquest mitjà ha pogut saber que Tano Bonnín està completament descartat pel Nàstic. Finalment, l’entitat tarragonina va realitzar una oferta econòmica pel futbolista, però el Lleida Esportiu, club propietari dels seus drets, la va refusar. Per tant, el Nàstic mirarà cap a una altra banda i buscarà un central que pugui satisfer les expectatives del tècnic, Enrique Martín. Encara resten dues setmanes de mercat d’hivern i no hi ha una pressa excessiva. El Nàstic vol tancar jugadors però, en cap cas, fitxarà per fitxar ja que el marge d’error a la taula és mínim.