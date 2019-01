El Nàstic posa en marxa la campanya d'abonaments de la segona volta

Un partit més que a la primera volta amb els preus reduïts al 50%

Actualitzada 17/01/2019 a les 13:37

El Nàstic ha posat en marxa la campanya d’abonaments de la segona volta del campionat nacional de Lliga de Segona Divisió A. La promoció consta de rebaixar els preus a la meitat respecte als que s’havien fixat a l’estiu.No és que sigui un descompte, sinó que més aviat el club permet a aquells socis que no van donar-se d’alta a principis de temporada que puguin fer-ho a la segona, a meitat de preu. A banda, la promoció compta amb un altre avantatge, que és que la segona volta del Nàstic, capritxos del calendari, compta amb un partit més a casa que la primera. Onze a la segona volta pels deu a la primera.Els preus dels abonaments són de 100 euros a Preferent, de 75 euros a les zones de Gol Nord i Gol Sud i de 30 euros a la grada Tarraco Invicta. Segons informava el club, la zona de Tribuna va quedar exclosa de la promoció, ja que no hi ha disponibilitat de seients.Tots els interessats a donar-se d’alta com a socis podran fer-ho adreçant-se a les oficines del club, a la Budellera, de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre a set de la tarda. També, poden anar al Museu de nou a dos quarts de dues i de cinc a vuit.