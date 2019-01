Abdelaziz Barrada signa pel Nàstic

El futbolista de 29 anys prové de l'Antalayaspor i va militar al Getafe i a l'Olympique de Lion

Actualitzada 17/01/2019 a les 20:06

Va passar pel Getafe

El Gimnàstic de Tarragona ha tancat el fitxatge del centrecampista Abdelaziz Barrada, nascut a Provins (França) i que prové de l'Antalyaspor, equip de la Lliga turca.El club tarragoní ha portat en secret aquest fitxatge, el qual arriba per a reforçar la posició del centre del camp, la qual estava molt necessitada tenint en compte que Enrique Martín, tècnic grana, no compta gaire amb Javi Márquez i David Rocha. A banda, Ramiro Guerra està lesionat i encara en té, com a mínim, per a un mes. En aquesta demarcació, Thioune, Imanol García i el jove Viti són els que més estan comptant. Fali, sancionat pels pròxims dos partits a causa de l'expulsió patida a Elx, tampoc estarà disponible fins el mes de febrer.Aquest futbolista té passat a un equip de la Lliga espanyola. Va passar pel Getafe, on hi va romandre durant tres temporades. A la campanya 2010-11 va debutar al filial del conjunt madrileny, quan tenia 21 anys. A Segona Divisió B, va disputar un total de 30 enfrontaments, en els quals va anotar quatre dianes i va estar sobre la gespa 1.943 minuts.Les seves bones actuacions el van portar a pujar al primer equip la següent campanya. 32 duels disputats a la 2011-12 i els mateixos en el següent curs.L'Oympique de Marsella el va contractar la 2014-15, quan va ser protagonista en nou enfrontaments, mentre que a la 2015-16 va jugar 24 enfrontaments, un gran cartell de presentació per a un futbolista que ha d'ajudar al Nàstic a assolir la meta de la salvació, que actualment sembla tan complicada i allunyada.