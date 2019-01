Els abonats del CF Reus que van escollir la quota fraccionada no pagaran la segona volta

Els que van realitzar un pagament únic no rebran cap compensació

Els socis del CF Reus que van decidir escollir el pagament fraccionat no hauran d'abonar la segona quota.Hi havia dues opcions per a pagar l'abonament de la temporada 2018-19. Un era pagar la quota íntegra, el preu de la qual depenia de la zona del camp on es volgués realitzar l'abonament. Un altre, pagar-ho en dos terminis. Els que van apostar per pagar-ho en dues vegades, estan de sort.Segons informa el club, aquests no hauran de pagar res a causa de tots els problemes que està patint l'entitat. Com que ningú pot assegurar que el Reus continuarà en competició a partir del mes de febrer, l'entitat ha pres la determinació de suspendre el segon pagament.Ara bé, els que van abonar la quota íntegra, no tindran cap benefici. De fet, si el club acaba desapareixent a causa de les denúncies que té interposades i de la situació econòmica, que és límit, aquests no rebran cap compensació i perdran els diners, tot i haver pagat religiosament a l'inici de la temporada.El que no està clar és què succeirà si alguna persona pot donar-se d'alta com a abonat, fet poc probable, però que podria succeir. En aquest cas, el club no té previst cap mètode d'actuació, encara que des de l'entitat que presideix Joan Oliver pensen que el més normal és que qualsevol no abonat que vulgui assistir a un partit ho farà comprant una entrada, i no intentant donar-se d'alta com a nou soci.