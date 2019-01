El Nàstic obre la 'Via Barça'

El club grana ha preguntat per Marc Cardona, davanter que està cedit a l’Eibar i que, per falta de minuts, podria sortir al gener

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:48

El Gimnàstic de Tarragona ha tornat a demostrar interès per un futbolista pel qual va preguntar durant el mercat d’estiu i que va acabar apostant per un projecte diferent.Es tracta pel polivalent davanter Marc Cardona, que pertany a la disciplina del FC Barcelona però que va marxar cedit a l’Eibar de Primera Divisió durant aquest passat mercat d’estiu. Cardona és un jugador que sempre ha agradat al Nàstic i que, en l’anterior mercat, havia aixecat l’interès de la meitat d’equips de la Segona Divisió A, donada la seva qualitat i la gran temporada que va realitzar amb el Barcelona B tot i el seu descens a la Segona Divisió B.El futbolista va preferir marxar a Primera i els seus números no són els que havia previst. Durant la primera meitat del campionat, Cardona ha disputat un total de tres partits de Lliga amb l’Eibar, dos d’ells com a titular, acumulant un total de 145 minuts. En aquest temps, ha anotat una diana, en la tercera jornada de Lliga, durant la victòria de l’Eibar contra la Real Sociedad (2-1).Aquest diari ha pogut confirmar l’interès del Nàstic per Marc Cardona, però també ha conegut que la contractació del futbolista, ara mateix, està molt complicada. Hi ha més equips de la categoria de plata del futbol espanyol que estan interessats en l’adquisició d’un futbolista que compta amb un bon cartell i que, amb la seva joventut i la seva qualitat, té el cartell suficient com per a poder fitxar per a un club de categoria en el qual pugui demostrar totes les seves habilitats.Cardona no és l’únic davanter que és a l’agenda del Nàstic. El club grana continua en negociacions per poder tancar el punta del Doxa Katokopias de la Lliga de Xipre Berat Sadik. Als 32 anys, ha demostrat la seva capacitat realitzadora en una lliga menor com ho és la xipriota, i ara té la intenció de fer el salt a una competició de major volada, una Segona A que està al nivell de les grans lligues europees.A banda d’un futbolista atacant, el Nàstic està a la cerca de més jugadors que puguin reforçar la seva plantilla. Un ha de ser un central. Enrique Martín ha insistit en Tano Bonnín, defensor que pertany a un Lleida que, de moment, no ha ofert cap facilitat per a la seva sortida. Tano és un jugador que Martín coneix perfectament, però que té molt complicada la seva sortida perquè el Lleida ha posat traves en demanar un traspàs massa elevat per a les possibilitats del Nàstic. Un central i un centrecampista són les peticions de l’entrenador de cara al que ha d’afrontar fins a finals de temporada.