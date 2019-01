El CSD està realitzant una auditoria complementària al Reus Deportiu

L’ens ha entrat a escena a causa de la petició de LaLiga, que busca més opinions sobre el que està succeint a la SAE

Actualitzada 15/01/2019 a les 19:57

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha entrat a escena i també està investigant els comptes del CF Reus, els quals estan en el punt de mira tant de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) com de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).Segons ha pogut saber aquest diari, el CSD porta algunes setmanes investigant els comptes del CF Reus amb l’objectiu de clarificar els comptes del club de la capital del Baix Camp. El CSD està realitzant aquestes gestions a petició de LaLiga, la qual vol tenir més dades i més arguments sobre la situació actual de l’entitat de la capital del Baix Camp, la qual té greus problemes econòmics que han desembocat en la marxa de fins a sis futbolistes i que ha portat a l’equip a competir amb tan sols dotze fitxes professionals.El CSD encara no pot oferir dades sobre la seva investigació, la qual ha d’acabar de confirmar tots els números d’un club que està en el punt de mira i que ha estat actualitat informativa arreu del país al llarg de les darreres setmanes.El CSD no té poder de decisió per a excloure o no al CF Reus de la competició nacional de Lliga, però el seu informe servirà, en gran part, per a emetre un veredicte respecte al seu futur.Cal recordar que el Reus va començar la temporada sense poder inscriure a diversos jugadors perquè va sobrepassar el límit salarial i aquests futbolistes es van quedar entrenant amb el primer equip, sabedors que no podrien competir, com a mínim, fins que s’obrís la finestra del mercat d’hivern. Un dels clars exemples d’aquesta situació és Karim Yoda, el qual segueix amb contracte i, de moment, cobrant el seu salari, però no té fitxa, pel que no pot saltar a la gespa amb la samarreta de l’equip reusenc.Jugadors com Edgar Badia o Fran Carbia, que van abandonar el club fa setmanes, ja tenen equip, però d’altres, com Isaac Cuenca, s’han vist obligats a canviar d’aires veient que no hi havia sortida i que no podrien jugar aquesta campanya amb l’equip de la capital del Baix Camp.