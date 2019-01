La Pobla segueix en caiguda lliure passada la primera volta de la Lliga

Amb 26 punts, el filial del Nàstic dista a set del descens tot i tenir una de les plantilles més cares

Actualitzada 14/01/2019 a les 19:38

El CF Pobla de Mafumet està vivint un moment realment complicat. Amb una plantilla que estava confeccionada per estar a la part alta de la taula classificatòria, el filial del Gimnàstic de Tarragona és un dels equips de la part baixa del grup cinquè de Tercera Divisió.Els pobletans, amb 26 punts sumats en 22 jornades disputades, disten a set de la zona de descens, sense comptar els descensos compensats de Segona Divisió B, que el podrien situar més a prop de l’abisme.Els resultats de la Pobla no estan a l’altura ni del pressupost del club, un dels més altos del grup, ni de les expectatives. Alberto Gallego, tècnic fitxat durant aquest estiu, no està sent capaç de situar a l’equip en la posició que hauria de freqüentar i, després de més de mig campionat, està fracassant en el seu intent de convertir en competitiu el filial del conjunt grana.Els jugadors, el cos tècnic i la direcció esportiva, encapçalada per David Comamala, van realitzar un acte de conjura la setmana passada per a intentar revertir la situació. Van fer una calçotada al restaurant Ca Vidal de Perafort, però no va servir per a canviar la dinàmica i, aquest diumenge, van caure derrotats contra l’actual líder del grup, un Llagostera que està fent les coses bé i que vol tornar a la Segona Divisió B aquesta mateixa temporada.El fet que futbolistes com Salva Ferrer o Viti estiguin sent més habituals en el primer equip que en el filial no serveix d’excusa per a un conjunt que, inexplicablement, no troba el seu joc i està per sota de molts altres clubs que tenen un pressupost més limitat i més modest.Ara mateix, les opcions de complir l’objectiu i de disputar la promoció d’ascens semblen remotes, ja que el quart classificat, el Terrassa, està situat catorze punts per sobre dels de Gallego. Ara bé, encara resten divuit jornades de campionat i tot pot succeir. De moment, l’entitat s’ha reforçat amb el fitxatge de Pandita i no es descarta que hi hagi més moviments.