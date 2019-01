El Nàstic espera tancar entre dos i tres futbolistes abans de marxar a Olot

Els grana entrenaran dimecres a la tarda i dijous al matí a La Garrotxa per tal de conservar la gespa del Nou Estadi

El Gimnàstic de Tarragona continua immers en el mercat d’hivern. Tant les arribades com les sortides s’estan allargant més del previst, però des del club es mostren força optimistes al respecte. De fet, l’entitat que presideix Josep Maria Andreu espera tancar entre dues i tres incorporacions abans de demà, quan l’equip marxarà a Olot per a continuar amb la seva preparació.L’equip s’exercitarà dimecres a la tarda i dijous al matí a la capital de La Garrotxa perquè la gespa del Nou Estadi necessita un descans i un tractament per a poder afrontar la segona part de la temporada en les millors condicions.La idea és que la direcció esportiva acceleri amb les opcions que té obertes i pugui incorporar entre dos i tres futbolistes que tanta falta fan al Nàstic en aquests moments. Dos dels molts noms que hi ha sobre la taula en aquest moment són el defensa central del Lleida Tano Bonnín i el davanter Sadik, tal com va avançar aquest diari en ambdós casos. El primer segueix pendent que el seu club el deixi marxar lliure i, el segon, continua sense acabar de concretar la seva arribada.Com a mínim, arribaran un central, un davanter i un atacant que pugui actuar a la mitja punta o per la banda, encara que depenent de les sortides aquesta llista s’engreixaria.Precisament, pel que fa a les marxes, encara hi ha feina per a fer. Els futbolistes que no compten són els defensors Cadamuro i Josua Mejías, els jugadors de banda Tete Morente, Dumitru i Omar Perdomo i el davanter Manu del Moral. Podrien ser-ne més, sempre depenent de les necessitats de l’equip i de les ofertes que poguessin arribar durant aquesta finestra de mercat.La marxa a Olot, segons va comunicar el Nàstic, serviran per a què l’equip d’Enrique Martín «realitzin dues jornades de convivència i cohesió de grup abans d’afrontar el duel contra el Tenerife», on els tarragonins intentaran un triomf que els acosti una mica a la zona de salvació, després dels darrers resultats i de continuar en el «fanalet vermell» de la taula classificatòria de Segona Divisió A.Els grana entrenaran a les instal·lacions de Royalverd mentre es realitza un tractament de manta tèrmica sobre la gespa del Nou Estadi per a protegir-la del fred i poder ressembrar el terreny de joc. Després d’entrenar a Olot, els tarragonins tornaran a casa per a preparar la cita a Tenerife, vital per a les opcions de permanència.