El Nàstic decideix no recórrer l'expulsió de Fali i assumirà la seva sanció

Els jugadors sabien que no podien alçar la veu al jutge de línia

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:36

El Nàstic ha decidit no recórrer la targeta vermella que va veure Fali en el transcurs del partit disputat aquest diumenge a l’Estadi Martínez Valero d’Elx.Als 29 minuts de joc, el futbolista valencià va veure la vermella directa per dir-li al jutge de línia «vés-te’n a prendre pel cu...».El club grana considera que no té arguments perquè li rebaixin la sanció i, per tant, deixarà les coses com estan i assumirà la sanció de Fali.El futbolista, segons ha pogut saber aquest mitjà, estava avisat, igual que la resta de la plantilla, que el jutge de línia de la banda de les banquetes prendria una decisió com la de l’expulsió si algú li aixecava la veu o li feia cap comentari. I va acabar passant.