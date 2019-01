Varón Aceitón dirigirà el Tenerife-Nàstic i Areces Franco arbitrarà el Reus-Las Palmas

Els tarragonins jugaran diumenge a les sis i, els reusencs, dissabte a dos quarts de nou

Actualitzada 14/01/2019 a les 18:17

Santiago Varón Aceitón serà l’àrbitre encarregat de xiular el Tenerife-Nàstic d’aquest diumenge, a les sis de la tarda a l’Heliodoro Rodríguez López. Aquest col·legiat, que afronta als 30 anys la seva segona temporada a la categoria de plata del futbol espanyol, té una mitjana de 4,36 cartolines grogues i 0,18 vermelles.El de diumenge serà el tercer enfrontament en el qual coincideixen Varón Aceitón i el Nàstic. Els tarragonins no guarden el millor record d’aquest àrbitre, ja que va estar present en dos partits en els quals el rival els ha passat per sobre. A la tercera jornada de Lliga, va dirigir el Nàstic-Rayo Majadahonda (0-1) i, a la dotzena, va estar present en l’Albacete-Nàstic (2-0).Per altra banda, Víctor Areces Franco serà l’àrbitre del Reus-Las Palmas, duel que es disputarà dissabte, a dos quarts de nou de la nit, a l’Estadi Municipal de Reus.Als seus 33 anys, acumula la cinquena temporada a la Segona Divisió i té una mitjana de 5,18 grogues i 0,23 vermelles, segons les dades de la campanya passada. La de dissabte serà la primera vegada que aquest àrbitre es faci càrrec d’un partit en el qual hi juga el Reus aquesta temporada.