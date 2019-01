Tebas assegura que ell no ha demanat l'expulsió del Reus de la competició

El president de LaLiga ha assegurat avui que aquesta decisió només la pot prendre el jutge de Disciplina quan resolgui l'expedient obert contra el club roig-i-negre

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:29

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha parlat avui sobre la situació del CF Reus Deportiu en una entrevista a RAC1, concretament ha aclarit que des de l'ens no s'havia demanat expressament l'expulsió del club roig-i-negre de la competició, sinó que només havia demanat la suspensió d'alguns dels partits que li corresponia jugar al conjunt reusenc. Ja que ha assegurat, que ell, com a president de LaLiga, no té capacitat per exigir l'expulsió de cap equip, sinó per denunciar davant el jutge de Disciplina, els fets que consideri que són greus i que incompleixin les normes de la competició. Infraccions que poden comportar diversos tipus de sancions, entre les quals es contempla l'expulsió de la competició del club infractor durant un període «d'entre tres i cinc anys».Tebas ha apuntat que ara mateix hi ha un expedient disciplinari obert contra el CF Reus Deportiu, i que la sol·licitud que ell mateix va fer al jutge, era que el Reus no disputés els partits que li corresponien mentre l'expedient no estigués resolt, i ha afegit que també va demanar que es «reduïssin els terminis a la meitat» en la resolució del cas perquè no s'eternitzi la incertesa que hi ha ara mateix sobre el futur de l'equip.Pel que fa a la reunió amb l'empresari interessat a comprar el club roig-i-negre, que segons apuntaven alguns mitjans havia estat denegada per part de LaLiga, Tebas ha aclarit que aquesta trobada es va sol·licitar amb molt poca antelació, i que qui la va demanar era algú «totalment desconegut». A més, el president de LaLiga ha especificat que les sancions que puguin recaure sobre el club reusenc quan es resolgui l'expedient, «no canviaran només pel fet que hi hagi un comprador».Javier Tebas també ha assegurat que no ha mantingut cap contacte amb Joan Oliver des del mes de desembre, «abans de la primera denúncia per impagament», ja que després qui ha representat el club en les trobades que s'han produït a causa de l'expedient obert, ha estat Pere Mellado, l'advocat del club. Sobre la possibilitat de permetre que el CF Reus inscrigui nous jugadors, Tebas ha assegurat que per poder fer noves fitxes, un club ha de complir unes condicions que el Reus «actualment no compleix». Unes condicions que assegura que els mandataris de l'entitat roig-i-negre coneixen perfectament, i sobre les quals, espera que hagin informat al possible comprador.