Pol Freixanet estarà diverses setmanes de baixa per una lesió al genoll dret

El CF Reus Deportiu ha emès un comunicat després que el porter s'hagi sotmès a les proves pertinents

Actualitzada 14/01/2019 a les 19:16

El porter roig-i-negre Pol Freixanet s'ha sotmès avui a les proves mèdiques pertinents per determinar l'abast de la lesió que el passat dissabte el va obligar a abandonar el terreny de joc amb llitera al final del partit que va enfrontar el CF Reus Deportiu al Numancia a l'Estadi Municipal.Les proves realitzades determinen que «el jugador del primer equip Pol Freixanet pateix una lesió de grau I al lligament creuat anterior del genoll dret», segons afirma el comunicat del club roig-i-negre. D'aquesta manera, el porter del CF Reus es perdrà «els pròxims partits de Lliga», diu el comunicat, que no especifica quin serà el període de baixa que haurà de complir Freixanet per recuperar-se d'aquesta lesió al genoll. Els serveis mèdics del club reusenc informen que serà l'evolució de la lesió i de la seva recuperació, el factor que acabi determinant la durada de la baixa de Pol Freixanet.Així doncs, les coses es compliquen encara més per Xavi Bartolo, ja que a la situació, ja complicada que viu l'equip des de la marxa de diversos jugadors per l'impagament de salaris per part de l'entitat roig-i-negra, se li afegeix la baixa indefinida, però que de moment ja apunta que serà de diverses setmanes, de l'ara porter titular del primer equip reusenc. Chechu Grana, el porter del filial roig-i-negre, és qui té tots els números per fer de substitut de Freixanet durant la lesió.