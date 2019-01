L'equip resisteix amb només 12 fitxes i una situació que es complica

La lesió de Pol Freixanet, que avui se sotmetrà a més proves, fa encara més límit l’estat del conjunt reusenc

Actualitzada 13/01/2019 a les 21:07

Primeres baixes

Calen solucions

El CF Reus Deportiu va tornar a puntuar en la darrera jornada de la primera volta de la Lliga de Segona Divisió A que es va celebrar aquest cap de setmana. L’equip roig-i-negre va aconseguir retenir un punt a casa, després que el Numancia s’avancés en el marcador, una situació que en altres ocasions havia deixat els homes de Xavi Bartolo sense capacitat de reacció, però sembla que els jugadors que queden al club reusenc pretenen resistir esportivament.La situació en què es troba l’equip, però, sembla que es vagi complicant dia a dia, i es fa difícil pensar que el Reus pugui ser capaç d’aguantar la segona volta de la Lliga si el club no aconsegueix ampliar la plantilla del primer equip.A principis de temporada, quan el Reus comptava amb una primera plantilla de només setze futbolistes, l’entrenador roig-i-negre ja va advertir que les sancions, però sobretot les lesions, passarien factura a l’equip, ja que amb tan pocs recursos, seria complicat afrontar la competició si s’acumulaven les baixes. Doncs bé, ara que el CF Reus només compta amb dotze jugadors amb fitxa del primer equip, les baixes poden ser una sentència per al Reus.En el partit de dissabte contra el Numancia, Xavi Bartolo ja va haver de prescindir d’un dels seus homes per sanció, ja que Miguel Linares va veure la cinquena targeta groga la setmana passada a Màlaga.I les males notícies en aquest sentit sembla que segueixen, ja que dissabte, poc abans del final del partit contra el Numancia, l’ara porter titular del conjunt roig-i-negre, Pol Freixanet, va haver d’abandonar el camp en llitera, i avui li realitzaran les proves corresponents per saber quin és l’abast de la lesió.L’entrenador roig-i-negre no es va voler mostrar pessimista en la roda de premsa posterior al matx, però una possible baixa, encara que sigui curta, deixaria l’equip amb només onze jugadors del primer equip disponibles, i complicaria molt la vida a l’equip tècnic de Xavi Bartolo per intentar afrontar les següents jornades.El cert és que el CF Reus Deportiu necessita que arribin bones notícies en l’àmbit econòmic per poder funcionar amb normalitat.Les notícies sobre la possible venda del club a un inversor local disposat a assumir els deutes que arrossega la SAE fan pensar que hi ha llum al final del túnel que el Reus travessa des de fa mesos, però de moment aquesta operació no s’ha tancat, i per tant, de moment, el futur de l’entitat reusenca segueix sent una incògnita.