El Nàstic entrenarà a Olot dimecres i dijous

L'estat de la gespa del Nou Estadi aconsella aquesta mesura

Actualitzada 14/01/2019 a les 17:42

El primer equip del Gimnàstic de Tarragona entrenarà aquesta setmana a Olot. Concretament, serà dimecres a la tarda i dijous al matí quan els futbolistes del conjunt grana es traslladaran a la capital de La Garrotxa per poder exercitar-se, ja que l'estat de la gespa del Nou Estadi aconsella fer-ho.LaLiga ha estat la que ha demanat, per l'estat de l'herba, aquest canvi d'ubicació dels entrenaments. D'aquesta manera, novament, els tarragonins hauran de marxar de la província per a continuar amb les sessions.El conjunt grana s'entrenarà a Olot amb vistes a preparar el partit d'aquest diumenge quan, a partir de les sis de la tarda, s'enfrontarà al Tenerife a l'Heliodoro Rodríguez López.